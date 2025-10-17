Як легко відмити духовку від застарілого жиру: секрет у поширеному засобі

Відчистити духовку від застарілого жиру нерідко буває складним завданням. Звісно, після кожного використання духовки можна протирати її від крапель жиру, які могли залишитися на стінках під час приготування страви. Однак на це потрібен час — духовка спершу має охолонути. Тож, швидше за все, більшість чистить духовку не часто. А за цей час жир твердне і його складно видалити.

Духовка. Ілюстративне фото

Професійна клінерка поділилася “простими” порадами для духовки, які допоможуть легко видалити застарілий жир, пише видання Express.

Для очищення внутрішньої частини самої духовки потрібно наповнити глибоке деко окропом з чайника та додати кілька скибочок лимона, щоб розм’якшити будь-який бруд.

Деко потрібно поставити в духовку на 45 хвилин із самою високою температурою. “Лимонна” пара розм'якшить бруд і після його можна буде просто витерти ганчіркою.

Щоб почистити решітки у духовці, їх, за порадою клінерки, потрібно накрити кухонною фольгою та поставити в духовку на 15 хвилин на слабкий вогонь.

Видання поділилося загальними порадами, які можуть допомогти очистити духовку:

вийміть решітки, замочіть їх у теплій мильній воді для легкого очищення,

для очищення внутрішньої поверхні духовки використайте домашню пасту — змішайте 100 г харчової соди з кількома столовими ложками води,

розподіліть пасту по всій внутрішній поверхні духовки, уникаючи нагрівальних елементів — пасту потрібно залишити на щонайменше 12 годин або на ніч для найкращого результату,

через 12 годин за допомогою вологої ганчірки видаліть якомога більше засохлої пасти з харчової соди,

для стійких плям використовуйте скребок або шпатель,

налийте білий оцет у пляшку з розпилювачем і розпиліть його на всі місця, де ви побачите залишки харчової соди. Він зашипить і допоможе видалити залишки бруду,

протріть внутрішню частину духовки чистою вологою ганчіркою, доки не зникнуть усі залишки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як видалити пригорілий жир з кастрють та сковорідок.



