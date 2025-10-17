Как легко отмыть духовку от застарелого жира: секрет в распространенном средстве

Отчистить духовку от застарелого жира часто бывает сложной задачей. Конечно после каждого использования духовки можно протирать ее от капель жира, которые могли остаться на стенках во время приготовления блюда. Однако на это нужно время – духовка сначала должна остыть. Так что, скорее всего, большинство чистит духовку не часто. А за это время жир затвердевает, и его сложно удалить.

Духовка. Иллюстратитвное фото

Профессиональная клинерка поделилась "простыми" советами для духовки, которые помогут легко удалить застарелый жир, пишет издание Express.

Для очищения внутренней части самой духовки нужно наполнить глубокий противень кипятком из чайника и добавить несколько ломтиков лимона, чтобы размягчить любую грязь.

Противень нужно поставить в духовку на 45 минут с самой высокой температурой. "Лимонная" пара размягчит грязь и после нее можно будет просто вытереть тряпкой.

Чтобы почистить решетки в духовке, их, по совету клинера, нужно накрыть кухонной фольгой и поставить в духовку на 15 минут на слабый огонь.

Издание поделилось общими советами, которые могут помочь очистить духовку:

извлеките решетки, замочите их в теплой мыльной воде для легкой очистки,

для очищения внутренней поверхности духовки используйте домашнюю пасту – смешайте 100 г пищевой соды с несколькими столовыми ложками воды,

распределите пасту по всей внутренней поверхности духовки, избегая нагревательных элементов – пасту нужно оставить на минимум 12 часов или на ночь для наилучшего результата,

через 12 часов с помощью влажной тряпки удалите как можно больше засохшей пасты из пищевой соды,

для стойких пятен используйте скребок или шпатель,

налейте белый уксус в бутылку с распылителем и распылите его на все места, где увидите остатки пищевой соды. Он зашипит и поможет удалить остатки грязи,

протрите внутреннюю часть духовки чистой влажной тряпкой, пока не исчезнут все остатки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как удалить пригорелый жир с кастрюль и сковородок.



