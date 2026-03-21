Вночі “вкрадуть” годину: українців готують до переведення годинників — що треба знати вже зараз

Українцям доведеться знову “віддати” одну годину сну — вже наступного тижня країна переходить на літній час. Зміни відбудуться в ніч на 29 березня, і для багатьох це означає не лише переведення стрілок, а й серйозне навантаження на організм.

Перехід на літній час 2026: коли переводити годинники і як пережити збій режиму

У неділю, 29 березня, о 03:00 годині ночі стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед. Фактично це означає, що спати доведеться менше, а звичний ритм дня зміниться буквально за одну ніч.

Попри те, що така практика покликана подовжити світловий день і зекономити енергію, для організму вона часто стає стресом. Особливо це відчувають люди з чутливим режимом сну, діти та літні люди.

Щоб перехід пройшов менш болісно, фахівці радять почати підготовку заздалегідь. Один із ключових моментів — поступове зміщення графіка сну. Якщо почати прокидатися хоча б на 15–20 хвилин раніше за кілька днів до переведення годинника, організм легше адаптується до нових умов.

Не менш важливо уникати перевтоми. У цей період краще не перевантажувати себе роботою, відкласти складні завдання і дати тілу більше часу на відновлення. Навіть незначне недосипання у поєднанні зі стресом може суттєво погіршити самопочуття.

Окрему увагу варто приділити емоційному стану. Прогулянки на свіжому повітрі, спокійна музика або навіть звичайний трав’яний чай можуть допомогти знизити рівень напруги. Чим стабільніший психологічний фон — тим швидше організм “перебудується”.

Цікаво, що у світі дедалі більше країн відмовляються від переведення годинників, залишаючи стабільний час протягом року. В Україні ж ця практика поки що зберігається, тому до змін доведеться адаптуватися і цього разу.

