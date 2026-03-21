Главная Новости Досуг Полезные советы Ночью украдут час: украинцев готовят к переводу часов — что нужно знать уже сейчас
Ночью украдут час: украинцев готовят к переводу часов — что нужно знать уже сейчас

Организм может сбиться на несколько дней — врачи объяснили, как избежать стресса и усталости.

21 марта 2026, 20:06
Автор:
Проніна Анна

Украинцам придется снова отдать один час сна — уже на следующей неделе страна переходит на летнее время. Изменения произойдут в ночь на 29 марта, и для многих это означает не только перевод стрелок, но и серьезную нагрузку на организм.

Переход на летнее время 2026: когда переводить часы и как пережить сбой режима

В воскресенье, 29 марта, в 03:00 ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Фактически это означает, что спать придется меньше, а привычный ритм дня сменится буквально за одну ночь.

Несмотря на то, что такая практика призвана продлить световой день и сэкономить энергию, для организма она часто становится стрессом. Особенно это чувствуют люди с чувствительным режимом сна, дети и пожилые люди.

Чтобы переход прошел менее болезненно, специалисты советуют начать подготовку заранее. Один из ключевых моментов – постепенное смещение графика сна. Если начать просыпаться хотя бы на 15–20 минут раньше нескольких дней до перевода часов, организм легче адаптируется к новым условиям.

Не менее важно избегать переутомления. В этот период лучше не перегружать себя работой, отложить сложные задачи и дать телу больше времени на восстановление. Даже незначительное недосыпание в сочетании со стрессом может существенно ухудшить самочувствие.

Отдельное внимание следует уделить эмоциональному состоянию. Прогулки на свежем воздухе, спокойная музыка или даже обычный травяной чай могут помочь снизить уровень напряжения. Чем стабильнее психологический фон — тем быстрее организм "перестроится".

Интересно, что в мире все большее число стран отказываются от перевода часов, оставляя стабильное время в течение года. В Украине же эта практика пока сохраняется, поэтому к изменениям придется адаптироваться и в этот раз.

