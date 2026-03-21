Не проґавте ці дні: посівний календар на квітень назвав найкращий час для врожаю

Квітень — ключовий місяць для кожного городника, адже саме зараз закладається основа майбутнього врожаю. Від того, коли саме ви посієте насіння чи висадите розсаду, залежить не лише швидкість росту, а й кількість та якість плодів.

Місячний календар садівника на квітень 2026: коли садити, щоб отримати максимум урожаю

Як повідомляють "Коментарі", садівники все частіше орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця, які, за їхніми спостереженнями, можуть суттєво впливати на розвиток рослин.

З чого починається квітень

Перші дні місяця вважаються одними з найперспективніших для посадок. Уже 1 квітня, коли Місяць перебуває у Терезах, створюються ідеальні умови для висадки популярних овочевих культур.

У цей день добре садити:

– томати

– перець

– баклажани

– огірки

– капусту

Вважається, що саме в такі періоди рослини формують міцні плоди та дають якісний урожай.

Водночас 2 квітня — повня, і це день, коли будь-які роботи з рослинами краще відкласти. У такі періоди культури стають більш вразливими.

Перша декада: час для коренеплодів

З 3 по 5 квітня, коли Місяць переходить у Скорпіон і починає спадати, настає ідеальний період для коренеплодів.

Саме тоді варто висівати:

– моркву

– редис

– ріпу

– картоплю

Також сприятливими вважаються 9–10 квітня, коли Місяць у Козерозі. У ці дні можна не лише сіяти, а й замочувати насіння або проводити обрізку.

Коли краще зробити паузу

Не всі дні квітня однаково підходять для роботи на городі. Наприклад:

– 11–12 квітня — період Великодня, коли традиційно утримуються від робіт

– 17 квітня — молодик, небажаний для будь-яких втручань у ріст рослин

У ці дні рекомендується дати ґрунту та рослинам “відпочити”.

Середина квітня: соковитий, але швидкий результат

14–15 квітня (до вечора) — гарний період для культур, які не планують довго зберігати. Місяць у Рибах сприяє соковитості плодів, але вони можуть бути менш лежкими.

Друга половина місяця — найактивніша

Після середини квітня починається період активних посадок, коли можна працювати майже з усіма культурами.

18–19 квітня (Телець) — час для:

– томатів

– баклажанів

– капусти

– бобових

20–21 квітня (Близнюки) — ідеальні для витких рослин:

– квасолі

– гороху

– суниці

22–23 квітня (Рак) — універсальні дні, коли можна висаджувати практично все.

Кінець квітня: догляд і повторні посіви

Останні дні місяця також мають свої особливості.

24–25 квітня (Лев) — краще присвятити боротьбі зі шкідниками

26–28 квітня (Діва) — оптимальні для квітів та пікіровки розсади

29–30 квітня (Терези) — можна повторно висаджувати овочі та зміцнювати рослини

Чому це важливо

Досвідчені городники переконані: правильний вибір дня може вплинути на врожай не менше, ніж добрива чи полив.

Хоча наука не завжди підтверджує вплив Місяця, багаторічні спостереження показують, що рослини дійсно по-різному реагують на фази.

Посівний календар — це не суворе правило, а орієнтир. Найкращий результат дає поєднання кількох факторів: погоди, стану ґрунту, сорту рослин і, за бажанням, фаз Місяця.

Саме тому городники радять не ігнорувати такі календарі, але й не покладатися лише на них.

