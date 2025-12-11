logo_ukra

Вчені назвали ідеальний режим прання, який допомагає зберегти одяг
НОВИНИ

Вчені назвали ідеальний режим прання, який допомагає зберегти одяг

Прання за якої температури допомагає зберегти одяг

11 грудня 2025, 20:47
Кречмаровская Наталия

Вчені провели дослідження та визначили режим прання, за якого зберігається зовнішній вигляд одягу. 

Вчені назвали ідеальний режим прання, який допомагає зберегти одяг

Пральна машина. Ілюстративне фото

Дослідження вивчало, як машинне прання призводить до виділення мікроволокон з тканин, пише видання Express. Зазначається, що втрачені волокна можуть прискорити старіння одягу та послабити тканини.

“Дослідження включало прання десятків футболок різних кольорів та матеріалів, а потім вимірювання втрати кольору та мікрофібри. Результати дослідження показали, що чим холодніший і коротший цикл прання, тим менше пошкоджень завдається одягу", — пише видання.

Вчені визначили, що оптимальним режимом видається 30-хвилинне прання в холодній воді. У результаті дослідження виявили, що порівняно зі стандартним циклом прання бавовни при 40°C, який триває приблизно 85 хвилин, 30-хвилинний цикл прання в холодній воді допомагає зберегти кольори яскравішими, розтікання барвника було меншим, а у воду під час прання потрапляло менше мікроволокон. 

Вчені провели дослідження з різними тканинами. Результати були однозначними: збільшення температури та тривалості прання призвело до більшого вицвітання та більшої втрати волокон — незалежно від того, чи були футболки виготовлені з бавовни чи суміші поліестеру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у сучасних пральних машинах передбачено багато різних режимів прання, однак часте використання деякі з них може значно зашкодити техніці. При їх застосуванні створюється додаткове навантаження на механізм, двигун та нагрівальний елемент. Йдеться про “гарячі” та інтенсивні режими.




Джерело: https://www.express.co.uk/news/science/2145201/laundry-sweet-spot-longer-lasting-clothes-30-minute-cold-wash
