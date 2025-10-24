Названо режим прання, часте використання якого “вбиває” пральну машину

У сучасних пральних машинах передбачено багато різних режимів прання, однак часте використання деякі з них може значно зашкодити техніці. При їх застосуванні створюється додаткове навантаження на механізм, двигун та нагрівальний елемент.

Йдеться про “гарячі” та інтенсивні режими, пише видання “ТСН”. Часте використання інтенсивного режиму прання з високою температурою та тривалим віджиманням завдає шкоди пральній машинці:

Перевантаження двигуна. Під час такого режиму мотор працює на межі своїх можливостей. При частому використанні його ресурс скорочується.

Знос ущільнювачів та барабану — часте використання “гарячого” режиму прання висушує гумові прокладки, з’являються тріщини та протікання.

Накопичення накипу на нагрівальному елементі. Від гарячої води на нагрівальному елементі швидко з’являється накип. З часом це погіршує нагрівання та підвищує витрату електроенергії.

Погіршення якості прання. Інтенсивне прання може псувати тканину, речі після прання стають жорсткими та тьмяними.

Щоб пральна машина працювала довго, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

Використовуйте економічні та щадні режими для щоденного прання.

При “гарячому” режимі прати дуже забруднені речі не більше 1-2 разів на тиждень.

Регулярно очищуйте барабан, фільтри та перевіряйте прокладки на пошкодження.

Не заповнюйте барабан повністю — залишайте достатньо місця, щоб речі могли вільно рухатися під час прання.

Використовуйте пом’якшувачі води, якщо вода жорстка — це зменшить утворення накипу.

