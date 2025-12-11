logo

Ученые назвали идеальный режим стирки, который помогает сохранить одежду
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые назвали идеальный режим стирки, который помогает сохранить одежду

Стирка при какой температуре помогает сохранить одежду

11 декабря 2025, 20:47
Ученые провели исследования и определили режим стирки, при которой сохраняется внешний вид одежды.

Ученые назвали идеальный режим стирки, который помогает сохранить одежду

Стиральная машина. Иллюстративное фото

Исследование изучало, как машинная стирка приводит к выделению микроволокон из тканей, пишет издание Express. Отмечается, что потерянные волокна могут ускорить старение одежды и ослабить ткани.

"Исследование включало стирку десятков футболок разных цветов и материалов, а затем измерение потери цвета и микрофибры. Результаты исследования показали, что чем холоднее и короче цикл стирки, тем меньше повреждений наносится одежде", — пишет издание.

Ученые определили, что оптимальным режимом кажется 30-минутная стирка в холодной воде. В результате исследования обнаружили, что по сравнению со стандартным циклом стирки хлопка при 40°C, который длится примерно 85 минут, 30-минутный цикл стирки в холодной воде помогает сохранить цвета более яркими, растекание красителя было меньше, а в воду во время стирки попадало меньше микроволокон.

Ученые провели исследования с разными тканями. Результаты были однозначными: увеличение температуры и продолжительности стирки привело к большему выцветанию и большей потере волокон — независимо от того, были ли футболки изготовлены из хлопка или смеси полиэстера.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в современных стиральных машинах предусмотрено много разных режимов стирки, однако частое использование некоторых из них может значительно повредить технике. При их применении создается дополнительная нагрузка на механизм, двигатель и нагревательный элемент. Речь идет о "горячих" и интенсивных режимах.




Источник: https://www.express.co.uk/news/science/2145201/laundry-sweet-spot-longer-lasting-clothes-30-minute-cold-wash
