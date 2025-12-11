Ученые назвали идеальный режим стирки, который помогает сохранить одежду

Ученые провели исследования и определили режим стирки, при которой сохраняется внешний вид одежды.

Стиральная машина. Иллюстративное фото

Исследование изучало, как машинная стирка приводит к выделению микроволокон из тканей, пишет издание Express. Отмечается, что потерянные волокна могут ускорить старение одежды и ослабить ткани.

"Исследование включало стирку десятков футболок разных цветов и материалов, а затем измерение потери цвета и микрофибры. Результаты исследования показали, что чем холоднее и короче цикл стирки, тем меньше повреждений наносится одежде", — пишет издание.

Ученые определили, что оптимальным режимом кажется 30-минутная стирка в холодной воде. В результате исследования обнаружили, что по сравнению со стандартным циклом стирки хлопка при 40°C, который длится примерно 85 минут, 30-минутный цикл стирки в холодной воде помогает сохранить цвета более яркими, растекание красителя было меньше, а в воду во время стирки попадало меньше микроволокон.

Ученые провели исследования с разными тканями. Результаты были однозначными: увеличение температуры и продолжительности стирки привело к большему выцветанию и большей потере волокон — независимо от того, были ли футболки изготовлены из хлопка или смеси полиэстера.

