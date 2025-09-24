Вапняний та мильний наліт на кранах легко видалити: секрет у поширеному продукті

Рубрики
Вапняний та мильний наліт можуть легко утворюватися на кранах у ванній кімнаті. Однак видалити його легко можна за допомогою одного поширеного напою. Чим варто скористатися, розповідаємо детальніше далі.
Кран. Ілюстративне фото
Такі плями видалити важко, вапняний наліт утворюється з мінералів, які з часом твердіють і їх неможливо видалити більшістю побутових засобів для чищення на водній основі, пише видання Express.
Мило також може реагувати з вапняним нальотом, утворюючи речовину, відому як мильний наліт, який прилипає до поверхні та утворює жирний залишок. Таке забруднення важко видалити, не подряпавши крани.
Однак є рішення цієї проблеми — експерти з чищення, як пише ЗМІ, зазначають, що можна розчинити затверділі плями кока-колою.
Щоб почистити крани, експерти радять наповнити поліетиленовий пакет Coca-Cola, а потім щільно закріпити його на крані за допомогою гумок. Залишити кран у такому стані потрібно хоча б на годину — за цей час напій має розчинити плями. Якщо плями більш стійкі — кран у рідині треба тримати довше. Потім потрібно змінити поліетиленовий пакет і обережно потерти плями зубною щіткою.
Усі жирні та стійкі плями після впливу кока-коли мають розкришитися. Далі кран потрібно помити теплою водою та витерти чистою сухою ганчіркою.
