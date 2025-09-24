Вапняний та мильний наліт на кранах легко видалити: секрет у поширеному продукті

Вапняний та мильний наліт можуть легко утворюватися на кранах у ванній кімнаті. Однак видалити його легко можна за допомогою одного поширеного напою. Чим варто скористатися, розповідаємо детальніше далі.

Кран. Ілюстративне фото

Такі плями видалити важко, вапняний наліт утворюється з мінералів, які з часом твердіють і їх неможливо видалити більшістю побутових засобів для чищення на водній основі, пише видання Express.

Мило також може реагувати з вапняним нальотом, утворюючи речовину, відому як мильний наліт, який прилипає до поверхні та утворює жирний залишок. Таке забруднення важко видалити, не подряпавши крани.

Однак є рішення цієї проблеми — експерти з чищення, як пише ЗМІ, зазначають, що можна розчинити затверділі плями кока-колою.

“Можна думати про Coca-Cola лише як про безалкогольний напій для насолоди, але його інгредієнти, включаючи лимонну кислоту, винну кислоту та фосфорну кислоту, можуть розчиняти іржу та мінеральні відкладення. Coca-Cola ідеально підходить для прочищення засмічених кранів, видалення вапняного нальоту та відновлення блиску душової кабіни. Це ефективний засіб для чищення, але він не надто кислий, тому не знебарвлює та не відшаровує металеві поверхні”, — пише видання.

Щоб почистити крани, експерти радять наповнити поліетиленовий пакет Coca-Cola, а потім щільно закріпити його на крані за допомогою гумок. Залишити кран у такому стані потрібно хоча б на годину — за цей час напій має розчинити плями. Якщо плями більш стійкі — кран у рідині треба тримати довше. Потім потрібно змінити поліетиленовий пакет і обережно потерти плями зубною щіткою.

Усі жирні та стійкі плями після впливу кока-коли мають розкришитися. Далі кран потрібно помити теплою водою та витерти чистою сухою ганчіркою.

