Известковый и мыльный налет на кранах легко удалить: секрет в распространенном продукте

Известковый и мыльный налет легко образуются на кранах в ванной комнате. Однако удалить его легко можно с помощью одного распространённого напитка. Чем следует воспользоваться, рассказываем подробнее дальше.

Кран. Иллюстративное фото

Такие пятна удалить трудно, известковый налет образуется из минералов, которые со временем твердеют и их невозможно удалить большинством бытовых чистящих средств на водной основе, пишет издание Express.

Мыло также может реагировать с известковым налетом, образуя вещество известное как мыльный налет, который прилипает к поверхности и образует жирный остаток. Такое загрязнение трудно удалить, не поцарапав краны.

Однако есть решение этой проблемы – эксперты по чистке, как пишет СМИ, отмечают, что можно растворить затвердевшие пятна кока-колой.

“Можно думать о Coca-Cola только как о безалкогольном напитке для наслаждения, но его ингредиенты, включая лимонную кислоту, винную кислоту и фосфорную кислоту, могут растворять ржавчину и минеральные отложения. Coca-Cola идеально подходит для прочистки засоренных кранов, удаления известкового налета и восстановления блеска душевой кабины. Это эффективное чистящее средство, но оно не слишком кислое, поэтому не обесцвечивает и не отслаивает металлические поверхности”, — пишет издание.

Чтобы почистить краны, эксперты советуют наполнить полиэтиленовый пакет Coca-Cola, затем плотно закрепить его на кране с помощью резинок. Оставить кран в таком состоянии нужно хотя бы на час – за это время напиток должен растворить пятна. Если пятна более стойкие – кран в жидкости надо держать дольше. Затем нужно сменить полиэтиленовый пакет и осторожно потереть пятна зубной щеткой.

Все жирные и стойкие пятна после воздействия кока когда должны раскрошиться. Далее кран нужно промыть теплой водой и вытереть чистой сухой тряпкой.

