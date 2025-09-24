Известковый и мыльный налет на кранах легко удалить: секрет в распространенном продукте

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Известковый и мыльный налет легко образуются на кранах в ванной комнате. Однако удалить его легко можно с помощью одного распространённого напитка. Чем следует воспользоваться, рассказываем подробнее дальше.
Кран. Иллюстративное фото
Такие пятна удалить трудно, известковый налет образуется из минералов, которые со временем твердеют и их невозможно удалить большинством бытовых чистящих средств на водной основе, пишет издание Express.
Мыло также может реагировать с известковым налетом, образуя вещество известное как мыльный налет, который прилипает к поверхности и образует жирный остаток. Такое загрязнение трудно удалить, не поцарапав краны.
Однако есть решение этой проблемы – эксперты по чистке, как пишет СМИ, отмечают, что можно растворить затвердевшие пятна кока-колой.
Чтобы почистить краны, эксперты советуют наполнить полиэтиленовый пакет Coca-Cola, затем плотно закрепить его на кране с помощью резинок. Оставить кран в таком состоянии нужно хотя бы на час – за это время напиток должен растворить пятна. Если пятна более стойкие – кран в жидкости надо держать дольше. Затем нужно сменить полиэтиленовый пакет и осторожно потереть пятна зубной щеткой.
Все жирные и стойкие пятна после воздействия кока когда должны раскрошиться. Далее кран нужно промыть теплой водой и вытереть чистой сухой тряпкой.
