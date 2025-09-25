Вапняний наліт не з'явиться на кранах: варто застосувати річ, яка є в кожному домі

Рубрики
Видалити вапняний наліт, який з часом утворюється на кранах та душовій лійці, — задача складна. Однак можна застосувати поширену в побуті річ, яка допоможе захистити крани від нальоту.
Кран. Ілюстративне фото
Вапняний наліт з'являється скрізь, де є вода в будинку. Він накопичується на кранах, чайниках та душових лійках там, де жорстка вода, пише видання Express. Вапняний наліт — це мінерали, такі як кальцій та магній, що залишаються після випаровування жорсткої води. Допоможе захистити від вапняного нальоту крани та душову лійку свічковий віск.
Щоб видалити вапняний наліт на кранах, варто використати крем для гоління та зубну пасту.
Щоб видалити наліт, варто нанести шар крему для гоління на ділянку та залишити його приблизно на 15 хвилин. Далі потрібно витерти ділянку вологою тканиною, а потім відполірувати сухою, щоб уникнути розводів.
Використання зубної пасти допоможе видалити наліт при цьому не пошкодивши поверхню. Однак важливо використовувати пасту з фтором, оскільки це ключовий інгредієнт, який допоможе розщепити плями.
