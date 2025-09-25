Вапняний наліт не з'явиться на кранах: варто застосувати річ, яка є в кожному домі

Видалити вапняний наліт, який з часом утворюється на кранах та душовій лійці, — задача складна. Однак можна застосувати поширену в побуті річ, яка допоможе захистити крани від нальоту.

Кран. Ілюстративне фото

Вапняний наліт з'являється скрізь, де є вода в будинку. Він накопичується на кранах, чайниках та душових лійках там, де жорстка вода, пише видання Express. Вапняний наліт — це мінерали, такі як кальцій та магній, що залишаються після випаровування жорсткої води. Допоможе захистити від вапняного нальоту крани та душову лійку свічковий віск.

“Щоб запобігти утворенню плям від жорсткої води, варто натерти крани та душові лійки восковою свічкою, а потім відполірувати поверхню. Віск діятиме як бар’єр між поверхнею та водою і запобігатиме осіданню жорсткої води на поверхні”, — пише видання.

Щоб видалити вапняний наліт на кранах, варто використати крем для гоління та зубну пасту.

“Секрет боротьби з плямами від твердої води полягає у використанні чогось достатньо кислотного та абразивного, щоб розщепити міцні мінерали. Такі засоби гігієни, як крем для гоління та зубна паста, містять властивості, які допомагають розщеплювати мінерали, що залишаються після жорсткої води”, — пише видання.

Щоб видалити наліт, варто нанести шар крему для гоління на ділянку та залишити його приблизно на 15 хвилин. Далі потрібно витерти ділянку вологою тканиною, а потім відполірувати сухою, щоб уникнути розводів.

Використання зубної пасти допоможе видалити наліт при цьому не пошкодивши поверхню. Однак важливо використовувати пасту з фтором, оскільки це ключовий інгредієнт, який допоможе розщепити плями.

“Нанесіть зубну пасту на плями та залиште її на п’ять хвилин, перш ніж змити. Якщо зубна паста занадто стійка, щоб розподілитися по плямах, додайте води, щоб розрідити її”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як кока-кола може допомогти у чищенні кранів.



