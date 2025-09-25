Известковый налет не появится на кранах: стоит применить вещь, которая есть в каждом доме

Рубрики
Удалить известковый налет, который со временем образуется на кранах и душевой лейке, — задача сложная. Однако можно применить распространенную в обиходе вещь, которая поможет защитить краны от налета.
Известковый налет появляется везде, где есть вода в доме. Он скапливается на кранах, чайниках и душевых лейках там, где жесткая вода, пишет издание Express. Известковый налет – это минералы, такие как кальций и магний, которые остаются после испарения жесткой воды. Поможет защитить от известкового налета краны и душевую лейку свечной воск.
Чтобы удалить известковый налет на кранах, следует использовать крем для бритья и зубную пасту.
Чтобы удалить налет, следует нанести слой крема для бритья на участок и оставить его примерно на 15 минут. Далее нужно вытереть участок влажной тканью, а затем отполировать сухой во избежание разводов.
Использование зубной пасты поможет удалить налет, при этом не повредив поверхность. Однако важно использовать пасту с фтором, поскольку это ключевой ингредиент, который поможет расщепить пятна.
