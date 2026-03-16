Урожай точно змусить здивуватися: розкрито несподіваний секрет правильного поливання помідорів
commentss НОВИНИ Всі новини

Урожай точно змусить здивуватися: розкрито несподіваний секрет правильного поливання помідорів

Дотримання правильного режиму поливу томатів забезпечує багатий урожай

16 березня 2026, 15:50
Клименко Елена

Правильний догляд за помідорами, зокрема полив, безпосередньо впливає на якість і кількість врожаю. Якщо порушити режим поливу, плоди можуть виявитися дрібними, несмачними або пошкодженими хворобами. Тому важливо дотримуватися певних рекомендацій, щоб отримати великі та соковиті томати.

Перші п’ять днів після висадки розсади у відкритий ґрунт або теплицю краще не поливати томати зовсім. Цей період потрібен для того, щоб рослини адаптувалися до нового середовища та закріпилися на новому місці. Як пояснюють садівники, після посадки саджанці повинні трохи "відпочити", тоді їх коренева система зміцниться, і вони краще сприймуть воду та поживні речовини.

Далі режим поливу залежить від місця вирощування томатів і погодних умов. Поливати потрібно обов’язково під корінь, уникаючи змочування листя та стебел. Особливо це важливо у період цвітіння, адже дощовий або неправильний полив може призвести до осипання квіток та погіршити зав’язування плодів. Крім того, надмірна вологість підвищує ризик розвитку грибкових захворювань. За  словами експертів, полив під корінь зменшує небезпеку появи хвороб і допомагає кущам ефективно засвоювати воду.

Помідори на відкритому ґрунті зазвичай поливають один-два рази на тиждень, витрачаючи 3–5 літрів води на кущ. Проте під час цвітіння обсяг води варто зменшити до 1–2 літрів на кущ, щоб не спровокувати розриви бутонів і не погіршити смакові якості плодів.

За 30–40 днів до завершення вегетаційного періоду полив помідорів слід поступово припинити. Це допомагає плодам дозріти рівномірно, а м’ясистість та солодкість томатів збільшуються. Дотримання цих простих правил істотно підвищує шанси на великий урожай.

"Якщо правильно поливати, ваші помідори виростуть соковитими, червоними та смачними", — запевняють садівники. 

Раніше портал "Коментарі" вже писав, існують бюджетні та прості у догляді різновиди, які формують плоди помідорів вагою до кілограма і навіть більше. Важливо лише правильно обрати сорт і дотримуватися кількох секретів вирощування.



