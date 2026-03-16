logo

BTC/USD

73497

ETH/USD

2280.42

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Урожай точно заставит удивиться: раскрыт неожиданный секрет правильной поливки помидоров
НОВОСТИ

Урожай точно заставит удивиться: раскрыт неожиданный секрет правильной поливки помидоров

Соблюдение правильного режима полива томатов обеспечивает богатый урожай.

16 марта 2026, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Правильный уход за помидорами, в частности полив, оказывает непосредственное влияние на качество и количество урожая. Если нарушить режим полива, плоды могут оказаться мелкими, невкусными или поврежденными болезнями. Поэтому важно соблюдать определенные рекомендации, чтобы получить большие и сочные томаты.

Фото: из открытых источников

Первые пять дней после высадки рассады в открытую почву или теплицу лучше не поливать томаты совсем. Этот период необходим для того, чтобы растения адаптировались к новой среде и закрепились на новом месте. Как объясняют садоводы, после посадки саженцы должны немного отдохнуть, тогда их корневая система укрепится, и они лучше воспримут воду и питательные вещества.

Далее режим полива зависит от места выращивания томатов и погодных условий. Поливать нужно обязательно под корень, избегая смачивания листьев и стеблей. Особенно это важно в период цветения, ведь дождливый или неправильный полив может привести к осыпанию цветков и ухудшить завязывание плодов. Кроме того, чрезмерная влажность увеличивает риск развития грибковых заболеваний. По словам экспертов, полив под корень уменьшает опасность появления болезней и помогает кустам эффективно усваивать воду.

Помидоры на открытом грунте обычно поливают один-два раза в неделю, тратя 3-5 литров воды на куст. Однако во время цветения объем воды следует снизить до 1–2 литров на куст, чтобы не спровоцировать разрывы бутонов и не ухудшить вкусовые качества плодов.

За 30–40 дней до завершения вегетационного периода полив помидоров следует постепенно прекратить. Это помогает плодам созреть равномерно, а мясистость и сладость томатов увеличиваются. Соблюдение этих обычных правил значительно увеличивает шансы на большой сбор.

"Если правильно поливать, ваши помидоры вырастут сочными, красными и вкусными", — уверяют садоводы.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, существуют бюджетные и простые в уходе разновидности, которые формируют плоды помидоров весом до килограмма и даже больше. Важно лишь правильно выбрать сорт и соблюдать несколько секретов выращивания.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости