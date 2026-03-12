Помідори розміром з диню: 3 недорогі сорти, що дають кілограмові плоди

Мрієте виростити в городі справжніх гігантських помідорів, які однією ягодою можуть нагодувати всю родину або стати основою для смачної сальси на зиму? Це цілком можливо, і для цього не обов’язково купувати дороге насіння екзотичних сортів. Існують бюджетні та прості у догляді різновиди, які формують плоди вагою до кілограма і навіть більше. Важливо лише правильно обрати сорт і дотримуватися кількох секретів вирощування.

Фото: з відкритих джерел

“Бичаче серце” — один із найпопулярніших сортів серед дачників. Плоди важать від 400 грамів до одного кілограма, мають класичну серцеподібну форму, насичений червоний колір та щільну м’якоть. Цей сорт можна вирощувати як у теплицях, так і на відкритому ґрунті за теплої та стабільної погоди. Щоб отримати великі плоди, рекомендують підв’язувати кущі, формувати їх в один або два стебла та регулярно підживлювати калійно-фосфорними добривами.

“Гігант Червоний” відрізняється невибагливістю та стійкістю до хвороб, що робить його відмінним варіантом для початківців. Плоди досягають 700–1000 грамів, соковиті та солодкі. Рослини варто висаджувати на відстані 50–60 см одна від одної, а для покращення плодоношення слід видаляти бокові пагони, залишаючи лише основні.

“М’ясистий велетень” формує дуже щільні та великі плоди, вагою понад кілограм, округлі або трохи овальні. Цей сорт ідеально підходить для консервування у власному соку, приготування фаршированих помідорів та салатів. Для максимального врожаю слід регулярно поливати рослини та мульчувати ґрунт, щоб зберегти вологу й уникнути перегріву кореневої системи.

Незалежно від сорту, існують загальні правила, які допомагають виростити гігантські плоди: обирайте сонячні ділянки без протягів, висаджуйте розсаду після стабільного прогрівання ґрунту понад +15 °C, регулярно підживлюйте фосфорно-калійними добривами та підв’язуйте високорослі кущі, видаляючи зайві пасинки. Дотримуючись цих простих порад, можна отримати рекордний урожай великих, соковитих помідорів у власному городі.

