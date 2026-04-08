Урожай та смак будуть довго дивувати: названо найкращий сорт картоплі у 2026 році

Королева Анна – це не просто звичайний сорт картоплі, а справжня перлина серед дачників, яка здобула популярність завдяки своїй врожайності та універсальним властивостям. Цей сорт вважається одним з найкращих варіантів для вирощування в Україні, оскільки відрізняється не тільки високою стійкістю до хвороб, таких як фітофтороз і рак картоплі, але й адаптованістю до різних ґрунтів і погодних умов.

Фото: з відкритих джерел

Сорт належить до середньоранніх, тому через 80-90 днів після посадки можна отримати багатий урожай. Він добре почувається на сонячних ділянках, але завдяки потужній кореневій системі здатний витримати навіть періоди посухи, що робить його ідеальним для вирощування на відкритому ґрунті.

Королева Анна вражає своєю врожайністю. Від одного куща можна отримати до 20 картоплин, які мають красиву, гладку жовту шкірку і дрібні вічка. Картопля цієї форми та розміру підходить як для власного споживання, так і для продажу. Окрім того, цей сорт за врожайністю значно перевищує такі популярні види, як Рів’єра чи Белла Росса.

Смак цієї картоплі також заслуговує на особливу увагу. Завдяки середньому вмісту крохмалю, вона ідеально підходить для різних способів приготування – смаження, запікання, а також для приготування картопляних салатів. Її смак характеризується ніжним, злегка вершковим відтінком, що особливо цінується любителями картоплі.

Для досягнення найкращих результатів досвідчені дачники рекомендують пророщувати бульби перед посадкою та дотримуватися правильної відстані між кущами (35-40 см). Цей сорт не потребує особливого догляду, і навіть при мінімальних зусиллях можна отримати відмінний урожай.

