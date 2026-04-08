Неймовірно смачна швидка паска за годину: ідеальний рецепт для кожної господині
Неймовірно смачна швидка паска за годину: ідеальний рецепт для кожної господині

Простий рецепт паски з сиром без замішування тесту

8 квітня 2026, 13:10
Клименко Елена

Напередодні Великодня багато господинь прагнуть приготувати смачні страви для святкового столу, але часом не вистачає часу на довгі процеси, як, наприклад, приготування традиційної паски з дріжджами. Для тих, хто хоче швидко і без зайвих турбот приготувати смачну випічку, ми пропонуємо рецепт паски без дріжджів. Цей метод дозволяє отримати смачну і пишну паску всього за одну годину, і вона вийде навіть у тих, хто не має великого досвіду в кулінарії.

Інгредієнти для тіста:

·         Кисломолочний сир — 360 г

·         Яйця — 4 шт.

·         Цукор — 200 г

·         Масло (розтоплене) — 200 г

·         Сіль — ½ ч.л.

·         Борошно (просіяне) — 400 г

·         Розпушувач — 2 ч.л.

·         Родзинки — 250 г

·         Цедра апельсина — 1,5 шт.

 Покроковий рецепт:

·         Спочатку з’єднайте кисломолочний сир, яйця, цукор і сіль. Використовуйте міксер або блендер для досягнення однорідної маси.

·         Далі додайте розтоплене масло, після чого поступово введіть просіяне борошно і розпушувач.

·         Родзинки попередньо промийте, а цедру апельсина натріть на дрібній тертці. Обидва інгредієнти додайте до тіста і ретельно перемішайте.

·         Форму для паски змастіть маслом або вистеліть пергаментом і заповніть її тістом на 2/3 об’єму.

·        Випікайте паски при температурі 180°C протягом 1 години. Перевірте готовність за допомогою дерев'яної шпажки — вона повинна виходити сухою.

Як приготувати глазур:

Для глазурі ми пропонуємо безпечний метод, який не потребує використання пудри, а також гарантує знищення шкідливих бактерій завдяки термічній обробці білків.

Інгредієнти для глазурі:

·         Білок — 2 шт.

·         Цукор — 130 г

·         Сік лимона — ½ ч.л.

Спосіб приготування: 

·         Змішайте білки з цукром і поставте на водяну баню. Постійно помішуйте суміш до повного розчинення цукру (це займе близько 5-7 хвилин, або до досягнення температури 65°C).

·         Після цього зніміть масу з вогню, додайте лимонний сік і збивайте міксером до отримання стійких піків.

З такою глазур'ю ваша паска буде виглядати не тільки апетитно, але й мати чудовий смак, а її поверхня стане глянсовою та красивою.

Портал "Коментарі" вже писав, що Великдень — це не лише духовне свято, а й чудова нагода оновити святкове меню, додавши до нього легкі, яскраві та корисні страви. Весняний стіл має поєднувати свіжість, різноманіття смаків і поживність, створюючи особливу атмосферу родинного затишку. Саме тому варто звернути увагу на салати, які можуть стати справжньою окрасою святкового застілля.



