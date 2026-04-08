Неймовірно смачна швидка паска за годину: ідеальний рецепт для кожної господині

Напередодні Великодня багато господинь прагнуть приготувати смачні страви для святкового столу, але часом не вистачає часу на довгі процеси, як, наприклад, приготування традиційної паски з дріжджами. Для тих, хто хоче швидко і без зайвих турбот приготувати смачну випічку, ми пропонуємо рецепт паски без дріжджів. Цей метод дозволяє отримати смачну і пишну паску всього за одну годину, і вона вийде навіть у тих, хто не має великого досвіду в кулінарії.

Інгредієнти для тіста:

· Кисломолочний сир — 360 г

· Яйця — 4 шт.

· Цукор — 200 г

· Масло (розтоплене) — 200 г

· Сіль — ½ ч.л.

· Борошно (просіяне) — 400 г

· Розпушувач — 2 ч.л.

· Родзинки — 250 г

· Цедра апельсина — 1,5 шт.

Покроковий рецепт:

· Спочатку з’єднайте кисломолочний сир, яйця, цукор і сіль. Використовуйте міксер або блендер для досягнення однорідної маси.

· Далі додайте розтоплене масло, після чого поступово введіть просіяне борошно і розпушувач.

· Родзинки попередньо промийте, а цедру апельсина натріть на дрібній тертці. Обидва інгредієнти додайте до тіста і ретельно перемішайте.

· Форму для паски змастіть маслом або вистеліть пергаментом і заповніть її тістом на 2/3 об’єму.

· Випікайте паски при температурі 180°C протягом 1 години. Перевірте готовність за допомогою дерев'яної шпажки — вона повинна виходити сухою.

Як приготувати глазур:

Для глазурі ми пропонуємо безпечний метод, який не потребує використання пудри, а також гарантує знищення шкідливих бактерій завдяки термічній обробці білків.

Інгредієнти для глазурі:

· Білок — 2 шт.

· Цукор — 130 г

· Сік лимона — ½ ч.л.

Спосіб приготування:

· Змішайте білки з цукром і поставте на водяну баню. Постійно помішуйте суміш до повного розчинення цукру (це займе близько 5-7 хвилин, або до досягнення температури 65°C).

· Після цього зніміть масу з вогню, додайте лимонний сік і збивайте міксером до отримання стійких піків.

З такою глазур'ю ваша паска буде виглядати не тільки апетитно, але й мати чудовий смак, а її поверхня стане глянсовою та красивою.

