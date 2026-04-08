logo

BTC/USD

71691

ETH/USD

2249.64

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Урожай и вкус будут долго удивлять: назван лучший сорт картофеля в 2026 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Урожай и вкус будут долго удивлять: назван лучший сорт картофеля в 2026 году

Этот сорт отличается своей неприхотливостью, способен адаптироваться к разным типам почв и демонстрирует высокую устойчивость к многочисленным болезням, таким как фитофтороз и рак картофеля.

8 апреля 2026, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Королева Анна – это не просто обычный сорт картофеля, а настоящая жемчужина среди дачников, которая получила популярность благодаря своей урожайности и универсальным свойствам. Этот сорт считается одним из лучших вариантов для выращивания в Украине, поскольку отличается не только высокой устойчивостью к болезням, таким как фитофтороз и рак картофеля, но и адаптированностью к разным почвам и погодным условиям.

Фото: из открытых источников

Сорт относится к среднеранним, поэтому через 80-90 дней после посадки можно получить обильный урожай. Он хорошо чувствует себя на солнечных участках, но благодаря мощной корневой системе способен выдержать даже периоды засухи, что делает его идеальным для выращивания на открытом грунте.

Королева Анна поражает своей урожайностью. От одного куста можно получить до 20 картофелин, имеющих красивую, гладкую желтую кожуру и мелкие глазки. Картофель этой формы и размера подходит как для собственного потребления, так и для продажи. Кроме того, этот сорт по урожайности значительно превышает такие популярные виды, как Ривьера или Белла Росса.

Вкус этого картофеля также заслуживает особого внимания. Благодаря среднему содержанию крахмала она идеально подходит для различных способов приготовления – жарки, запекания, а также для приготовления картофельных салатов. Ее вкус характеризуется нежным, слегка сливочным оттенком, что особенно ценится любителями картофеля.

Для достижения наилучших результатов опытные дачники рекомендуют проращивать клубни перед посадкой и соблюдать правильное расстояние между кустами (35-40 см). Этот сорт не нуждается в особом уходе, и даже при минимальных усилиях можно получить отличный урожай.

Портал "Комментарии" уже писал, что накануне Пасхи многие хозяйки стремятся приготовить вкусные блюда для праздничного стола, но порой не хватает времени на долгие процессы, как, например, приготовление традиционной пасхи с дрожжами. Для тех, кто хочет быстро и без лишних забот приготовить вкусную выпечку, мы предлагаем рецепт кулича без дрожжей. Этот метод позволяет получить вкусную и пышную пасху всего за один час, и она получится даже у тех, кто не имеет большого опыта в кулинарии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости