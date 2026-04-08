Урожай и вкус будут долго удивлять: назван лучший сорт картофеля в 2026 году

Королева Анна – это не просто обычный сорт картофеля, а настоящая жемчужина среди дачников, которая получила популярность благодаря своей урожайности и универсальным свойствам. Этот сорт считается одним из лучших вариантов для выращивания в Украине, поскольку отличается не только высокой устойчивостью к болезням, таким как фитофтороз и рак картофеля, но и адаптированностью к разным почвам и погодным условиям.

Сорт относится к среднеранним, поэтому через 80-90 дней после посадки можно получить обильный урожай. Он хорошо чувствует себя на солнечных участках, но благодаря мощной корневой системе способен выдержать даже периоды засухи, что делает его идеальным для выращивания на открытом грунте.

Королева Анна поражает своей урожайностью. От одного куста можно получить до 20 картофелин, имеющих красивую, гладкую желтую кожуру и мелкие глазки. Картофель этой формы и размера подходит как для собственного потребления, так и для продажи. Кроме того, этот сорт по урожайности значительно превышает такие популярные виды, как Ривьера или Белла Росса.

Вкус этого картофеля также заслуживает особого внимания. Благодаря среднему содержанию крахмала она идеально подходит для различных способов приготовления – жарки, запекания, а также для приготовления картофельных салатов. Ее вкус характеризуется нежным, слегка сливочным оттенком, что особенно ценится любителями картофеля.

Для достижения наилучших результатов опытные дачники рекомендуют проращивать клубни перед посадкой и соблюдать правильное расстояние между кустами (35-40 см). Этот сорт не нуждается в особом уходе, и даже при минимальных усилиях можно получить отличный урожай.

