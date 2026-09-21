Кетчуп, мед та спеції: що варто тримати в запасі на випадок дефіциту продуктів

Навіть добре продуманий запас продуктів згодом може здатися одноманітним. Соуси, спеції та інші добавки допомагають урізноманітнити звичні страви, тому їх також варто враховувати при формуванні домашніх запасів. Такий підхід рекомендує TruePrepper, зазначаючи, що багато таких продуктів мають досить тривалий термін зберігання.

Спеції та перець чилі для домашнього запасу. Фото: Muzammil6737 / Pixabay

Соуси та добавки

До списку продуктів для запасу можна включити кетчуп, гірчицю, гострий соус, сальсу, соєвий та теріякі соуси, а також соус барбекю. Окремо зверніть увагу на оцет: він стане у пригоді не тільки під час приготування їжі, а й для деяких побутових завдань. Ще один варіант – мед, який за умови правильного зберігання здатен зберігатися дуже довго.

Не забувайте про спеції

Сіль, цукор, чорний перець, часниковий та цибулевий порошки допоможуть змінити смак навіть найпростіших страв. У запас також можна покласти корицю, орегано, базилік, порошок чилі, каєнський перець, лавровий лист та бульйонні кубики або порошок. Набір можна скласти з урахуванням власних уподобань та продуктів, які зазвичай є вдома.

Як зберігати

Соуси та приправи краще тримати у прохолодному сухому місці, захищеному від світла та вологи. Для сухих спецій підійдуть місткості, що щільно закриваються. При цьому умови зберігання залежать від конкретного продукту: наприклад, майонез та деякі соуси після відкриття потребують холодильника. Термін придатності також варто регулярно перевіряти та використовувати продукти за принципом ротації.

Такий запас не замінює основні продукти, але допомагає зробити раціон різноманітнішим і не витрачати гроші на термінові покупки, коли звичної приправи несподівано не опинилося під рукою.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про воду для виживання: 5 помилок, які можуть вплинути на ваш запас