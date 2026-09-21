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Кетчуп, мед и специи: что стоит держать в запасе на случай дефицита продуктов

Даже простой запас продуктов со временем может надоесть, если в нём не хватает привычных соусов и приправ

21 сентября 2026, 12:01
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Сергій Кречмаровський

Даже хорошо продуманный запас продуктов со временем может показаться однообразным. Соусы, специи и другие добавки помогают разнообразить привычные блюда, поэтому их также можно учитывать при формировании домашних запасов. Такой подход рекомендует TruePrepper, отмечая, что многие подобные продукты имеют достаточно длительный срок хранения.

Кетчуп, мед и специи: что стоит держать в запасе на случай дефицита продуктов

Специи и перец чили для домашнего запаса. Фото: Muzammil6737 / Pixabay

Соусы и добавки 

В список продуктов для запаса можно включить кетчуп, горчицу, острый соус, сальсу, соевый и терияки соусы, а также соус барбекю. Отдельно обратите внимание на уксус: он пригодится не только при приготовлении еды, но и для некоторых бытовых задач. Ещё один вариант - мед, который при правильном хранении способен сохраняться очень долго.

Не забывайте о специях

Соль, сахар, чёрный перец, чесночный и луковый порошок помогут изменить вкус даже самых простых блюд. В запас также можно положить корицу, орегано, базилик, порошок чили, кайенский перец, лавровый лист и бульонные кубики или порошок. Набор можно составить с учётом собственных вкусов и продуктов, которые обычно есть дома.

Как хранить 

Соусы и приправы лучше держать в прохладном сухом месте, защищённом от света и влаги. Для сухих специй подойдут плотно закрывающиеся ёмкости. При этом условия хранения зависят от конкретного продукта: например, майонез и некоторые соусы после открытия требуют холодильника. Срок годности также стоит регулярно проверять и использовать продукты по принципу ротации.

Такой запас не заменяет основные продукты, но помогает сделать рацион разнообразнее и не тратить деньги на срочные покупки, когда привычной приправы неожиданно не оказалась под рукой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о воде для выживания: 5 ошибок, которые могут повлиять на ваш запас



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Источник: https://trueprepper.com/condiments-stockpile/
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