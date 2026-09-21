Кетчуп, мед и специи: что стоит держать в запасе на случай дефицита продуктов

Даже хорошо продуманный запас продуктов со временем может показаться однообразным. Соусы, специи и другие добавки помогают разнообразить привычные блюда, поэтому их также можно учитывать при формировании домашних запасов. Такой подход рекомендует TruePrepper, отмечая, что многие подобные продукты имеют достаточно длительный срок хранения.

Специи и перец чили для домашнего запаса. Фото: Muzammil6737 / Pixabay

Соусы и добавки

В список продуктов для запаса можно включить кетчуп, горчицу, острый соус, сальсу, соевый и терияки соусы, а также соус барбекю. Отдельно обратите внимание на уксус: он пригодится не только при приготовлении еды, но и для некоторых бытовых задач. Ещё один вариант - мед, который при правильном хранении способен сохраняться очень долго.

Не забывайте о специях

Соль, сахар, чёрный перец, чесночный и луковый порошок помогут изменить вкус даже самых простых блюд. В запас также можно положить корицу, орегано, базилик, порошок чили, кайенский перец, лавровый лист и бульонные кубики или порошок. Набор можно составить с учётом собственных вкусов и продуктов, которые обычно есть дома.

Как хранить

Соусы и приправы лучше держать в прохладном сухом месте, защищённом от света и влаги. Для сухих специй подойдут плотно закрывающиеся ёмкости. При этом условия хранения зависят от конкретного продукта: например, майонез и некоторые соусы после открытия требуют холодильника. Срок годности также стоит регулярно проверять и использовать продукты по принципу ротации.

Такой запас не заменяет основные продукты, но помогает сделать рацион разнообразнее и не тратить деньги на срочные покупки, когда привычной приправы неожиданно не оказалась под рукой.

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