Слово, яке видало російський слід: чому «крильцо» — помилка, якої варто позбутися

Повномасштабна війна, розв’язана Росією, запустила в Україні глибокі зміни не лише в політиці чи суспільстві, а й у мовній поведінці. Все більше громадян принципово відмовляються від російської та переходять на українську у повсякденному спілкуванні. Втім, разом із добрими намірами часто з’являються й типові помилки — суржик і русизми, які роками вкорінювалися в розмовній мові.

Одним із таких слів є "крильцо". Його нерідко можна почути навіть від тих, хто вже давно говорить українською. Проблема в тому, що це слово — не українське, а пряме запозичення з російської мови. Попри поширеність у побуті, воно не має нічого спільного з нормативною українською лексикою.

Насправді українська мова має влучний, милозвучний і давній відповідник — ґанок. Саме це слово є правильним і літературним. У тлумаченні зазначається, що ґанок — це прибудова з площадкою і сходами, інколи з покрівлею, біля входу до будинку. Тобто йдеться саме про той елемент оселі, який у розмовах часто помилково називають "крильцом".

Це не нове чи штучно створене слово. "Ґанок" зафіксований в Академічному тлумачному словнику української мови, а також широко вживався в класичній літературі. Зокрема, його використовував Іван Франко, описуючи традиційну українську забудову. Слово є частиною культурної та мовної спадщини, а не сучасною заміною "для галочки".

Мовознавці наголошують: відмова від русизмів — це не дрібниця і не формальність. Кожне правильно вжите слово поступово очищує мовний простір і допомагає формувати звичку говорити нормативно. Саме з таких "побутових" прикладів починається справжнє мовне оновлення.

Особливо актуально це зараз, коли українська мова стала маркером ідентичності та спротиву. Виправляючи себе в дрібницях, люди не лише покращують власне мовлення, а й демонструють усвідомлений розрив із російським мовним впливом.

Запам’ятайте просто:

не "крильцо", а ґанок — українською правильно і красиво.

