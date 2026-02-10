Слово, которое издало русский след: почему «крылышко» — ошибка, от которой следует избавиться

Полномасштабная война, развязанная Россией , запустила в Украине глубокие изменения не только в политике или обществе, но и в языковом поведении. Все больше граждан принципиально отказываются от русского и переходят на украинский в повседневном общении. Впрочем, вместе с добрыми намерениями часто появляются и типичные ошибки — суржик и русизмы , годами укоренявшиеся в разговорном языке.

Украинцы массово переходят на украинский, но одно бытовое слово до сих пор звучит неправильно

Одним из таких слов является "крыльцо" . Его нередко можно услышать даже от тех, кто уже давно говорит по-украински. Проблема в том, что это слово не украинское , а прямое заимствование из русского языка. Несмотря на распространенность в быту, он не имеет ничего общего с нормативной украинской лексикой.

На самом деле украинский язык имеет меткий, благозвучный и давний ответчик — ганок. Именно это слово верно и литературно. В толковании говорится, что ганок — это пристройка с площадкой и лестницей, иногда с кровлей, у входа в дом . То есть речь идет именно о том элементе дома, который в разговорах часто ошибочно называют "крыльцом".

Это не новое или искусственно созданное слово. "Ганок" зафиксирован в Академическом толковом словаре украинского языка , а также широко использовался в классической литературе. В частности, его использовал Иван Франко, описывая традиционную украинскую застройку. Слово является частью культурного и языкового наследия, а не современной заменой для галочки.

Языковеды отмечают: отказ от русизмов — это не мелочь и не формальность. Каждое правильно употребленное слово постепенно очищает языковое пространство и помогает формировать привычку говорить нормативно. Именно с таких "бытовых" примеров начинается подлинное языковое обновление.

Особенно актуально это сейчас, когда украинский язык стал маркером идентичности и сопротивления . Исправляя себя в мелочах, люди не только улучшают собственную речь, но и демонстрируют осознанный разрыв с русским языковым влиянием.

Запомните просто:

не "крыльцо", а Ганок— на украинском правильно и красиво.

