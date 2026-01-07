logo_ukra

Секрети виживання саду: як врятувати дерева та кущі під час рекордних снігопадів
Секрети виживання саду: як врятувати дерева та кущі під час рекордних снігопадів

Що потрібно робити, щоб ваш сад не постраждав навіть під вагою кількох тонн снігу.

Зима приносить не лише гарні пейзажі, а й випробування для вашого саду. Важкий сніг ламає гілки дерев, деформує кущі та загрожує ніжним рослинам, особливо тим, які ще не зміцніли після осінньої обрізки. Без належної підготовки навіть молоді рослини можуть постраждати, а дорослі дерева втратити форму або зазнати серйозних пошкоджень.

Секрети виживання саду: як врятувати дерева та кущі під час рекордних снігопадів

Мінімізуємо ризики зламання гілок та пошкодження рослин узимку

Експерти радять починати підготовку саду ще до перших заметів. Прибирання сухого листя та старих гілок допомагає уникнути загнивання рослин під снігом. Важливо полити сад перед морозами, щоб коріння не пересихало, адже навіть сніг не завжди компенсує нестачу вологи в ґрунті.

Мульчування — ще один ефективний засіб: 7–12 см шару мульчі допомагає утримати тепло та захистити коріння, залишаючи відстань до стебел, щоб уникнути гниття. Ніжні рослини варто накривати мішковиною або спеціальними покривалами, а горщики переносити у захищене приміщення або в теплицю.

Сильні снігопади можуть створювати додатковий тиск на кущі та молоді пагони, тому варто встановити каркаси або зв’язати кущі, щоб вони не розходилися під вагою снігу. Але важливо пам’ятати: сніг не завжди ворог. Він утримує тепло та захищає корені від морозів, тому прибирати його слід лише частково.

Для очищення рослин від снігу використовуйте м’який віник, починаючи з нижніх гілок. Не трясіть кущі і не знімайте всю "ковдру" снігу, адже це може призвести до тріщин, обламування гілок та загального стресу для рослин. Легка "снігова шубка" залишає тепло та вологу і зникне природно без шкоди для саду.

Додаткові поради для захисту:

  • Перевіряйте стан дерев і кущів після кожного сильного снігопаду.

  • Розрізайте товсті гілки, що вже тріскаються, щоб запобігти їх обриву.

  • У разі очікування льодових дощів, накривайте кущі не лише снігозахисними покривалами, а й спеціальною плівкою для ізоляції від льоду.

Трохи підготовки, тепло для коренів і акуратне очищення після заметів допоможуть саду пережити навіть найскладнішу зиму. І коли настане весна, він віддячить вам здоровими, сильними рослинами та щедрим врожаєм, на які ви так довго чекали.

