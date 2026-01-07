logo

BTC/USD

90947

ETH/USD

3136.41

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Секреты выживания сада: как спасти деревья и кустарники во время рекордных снегопадов
commentss НОВОСТИ Все новости

Секреты выживания сада: как спасти деревья и кустарники во время рекордных снегопадов

Что нужно делать, чтобы ваш сад не пострадал даже под тяжестью нескольких тонн снега.

7 января 2026, 21:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Зима приносит не только красивые пейзажи, но и испытания для сада. Тяжелый снег ломает ветки деревьев, деформирует кусты и угрожает нежным растениям , особенно тем, которые еще не окрепли после осенней обрезки. Без должной подготовки даже молодые растения могут пострадать, а взрослые деревья потерять форму или испытать серьезные повреждения.

Секреты выживания сада: как спасти деревья и кустарники во время рекордных снегопадов

Минимизируем риски взлома ветвей и повреждения растений зимой

Эксперты советуют начинать подготовку сада еще до первых заносов. Уборка сухих листьев и старых веток помогает избежать загнивания растений под снегом. Важно полить сад перед морозами , чтобы корни не пересыхали, ведь даже снег не всегда компенсирует недостаток влаги в почве.

Мульчирование – еще одно эффективное средство: 7–12 см слоя мульчи помогает удержать тепло и защитить корни , оставляя расстояние до стеблей во избежание гниения. Нежные растения следует накрывать мешковиной или специальными покрывалами , а горшки переносить в защищенное помещение или в теплицу.

Сильные снегопады могут создавать дополнительное давление на кусты и молодые побеги, поэтому следует установить каркасы или связать кусты , чтобы они не расходились под тяжестью снега. Но важно помнить: снег не всегда враг . Он удерживает тепло и защищает корни от морозов, поэтому убирать его следует частично.

Для очищения растений от снега используйте мягкий веник , начиная с нижних веток. Не трясите кусты и не снимайте все "одеяло" снега , ведь это может привести к трещинам, обламыванию ветвей и общему стрессу для растений. Легкая "снежная шубка" оставляет тепло и влагу и исчезнет естественно без ущерба для сада .

Дополнительные советы по защите:

  • Проверяйте состояние деревьев и кустов после каждого сильного снегопада.

  • Разрезайте уже трескающиеся ветви, чтобы предотвратить их обрыв.

  • При ожидании ледовых дождей накрывайте кусты не только снегозащитными покрывалами, но и специальной пленкой для изоляции ото льда.

Немного подготовки, тепло для корней и аккуратная очистка после сугробов помогут саду пережить даже самую сложную зиму. И когда наступит весна, он отблагодарит вас здоровыми, сильными растениями и щедрым урожаем , которых вы так долго ждали.

Читайте в "Комментариях" также, как сделать зимнюю обувь не скользкой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости