Секреты выживания сада: как спасти деревья и кустарники во время рекордных снегопадов

Зима приносит не только красивые пейзажи, но и испытания для сада. Тяжелый снег ломает ветки деревьев, деформирует кусты и угрожает нежным растениям , особенно тем, которые еще не окрепли после осенней обрезки. Без должной подготовки даже молодые растения могут пострадать, а взрослые деревья потерять форму или испытать серьезные повреждения.

Минимизируем риски взлома ветвей и повреждения растений зимой

Эксперты советуют начинать подготовку сада еще до первых заносов. Уборка сухих листьев и старых веток помогает избежать загнивания растений под снегом. Важно полить сад перед морозами , чтобы корни не пересыхали, ведь даже снег не всегда компенсирует недостаток влаги в почве.

Мульчирование – еще одно эффективное средство: 7–12 см слоя мульчи помогает удержать тепло и защитить корни , оставляя расстояние до стеблей во избежание гниения. Нежные растения следует накрывать мешковиной или специальными покрывалами , а горшки переносить в защищенное помещение или в теплицу.

Сильные снегопады могут создавать дополнительное давление на кусты и молодые побеги, поэтому следует установить каркасы или связать кусты , чтобы они не расходились под тяжестью снега. Но важно помнить: снег не всегда враг . Он удерживает тепло и защищает корни от морозов, поэтому убирать его следует частично.

Для очищения растений от снега используйте мягкий веник , начиная с нижних веток. Не трясите кусты и не снимайте все "одеяло" снега , ведь это может привести к трещинам, обламыванию ветвей и общему стрессу для растений. Легкая "снежная шубка" оставляет тепло и влагу и исчезнет естественно без ущерба для сада .

Дополнительные советы по защите:

Проверяйте состояние деревьев и кустов после каждого сильного снегопада.

Разрезайте уже трескающиеся ветви, чтобы предотвратить их обрыв.

При ожидании ледовых дождей накрывайте кусты не только снегозащитными покрывалами, но и специальной пленкой для изоляции ото льда.

Немного подготовки, тепло для корней и аккуратная очистка после сугробов помогут саду пережить даже самую сложную зиму. И когда наступит весна, он отблагодарит вас здоровыми, сильными растениями и щедрым урожаем , которых вы так долго ждали.

Читайте в "Комментариях" также, как сделать зимнюю обувь не скользкой.