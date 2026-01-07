Взимку це взуття стає небезпечним: прості способи, які врятують вас від падіння на льоду

Зимовий період в Україні традиційно супроводжується не лише снігом, а й ожеледицею, мокрим льодом та постійними коливаннями температури. Сьогодні плюс, завтра мінус — і тротуари перетворюються на небезпечну пастку. Навіть якісне зимове взуття з часом втрачає протектор, особливо якщо воно носиться кілька сезонів або має невеликий каблук.

Як зробити зимове взуття нековзким у мороз, відлигу та ожеледицю — практичні поради, що реально працюють

За даними травмпунктів, саме взимку різко зростає кількість переломів, розтягнень та забоїв, і в багатьох випадках причина одна — слизька підошва. Проте існують прості та доступні рішення, які допоможуть значно знизити ризик падіння.

Народні методи: дешево, швидко, але ненадовго

Найпопулярніший екстрений спосіб — тканинний пластир, наклеєний на підошву. Він створює додаткове тертя, але працює не більше 20–30 хвилин, тому підходить лише для коротких переходів.

Ще один метод — наждачний папір. Підошву можна трохи потерти або приклеїти шматочки наждачки чи повсті на водостійкий клей. Ефект тримається довше, але швидко стирається.

Більш радикальний варіант — клей із піском. На підошву наносять сіточку з клею та посипають крупним піском або приклеюють абразивну сторону кухонної губки. Зчеплення з льодом суттєво зростає, але зовнішній вигляд взуття погіршується.

Деякі використовують саморізи, якщо підошва товста. Це один із найефективніших способів на льоду, але взуття стає шумним у приміщенні й псується остаточно.

Сучасні рішення: безпечніше та практичніше

Найзручніший варіант — льодоходи (протиковзні накладки). Вони легко надягаються, не пошкоджують взуття та забезпечують надійне зчеплення з льодом. Важливо лише правильно підібрати розмір.

Також існують спеціальні спреї для підошви, які створюють нековзкий шар на основі полімерів. Вартість — у межах 150–200 гривень, однак ефект на мокрому льоду триває лише 15–30 хвилин.

Найнадійніше рішення — ремонтна майстерня. Там можуть встановити професійні протиковзні накладки, які служать значно довше й не псують зовнішній вигляд взуття.

