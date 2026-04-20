Продукти не псуватимуться роками: як зберігати крупи 10 років

Крупи — важлива складова щоденного раціону. Вони багаті на складні вуглеводи, клітковину, вітаміни групи В та мінерали (залізо, магній, цинк) — забезпечують організм енергією та покращують травлення. До того ж крупи мають відносно великий термін зберігання, що робить їх незамінними для запасів.

Терміни зберігання круп:

Рис — білий рис може зберігатися до 5 років за правильних умов, коричневий рис — до 6 місяців через високий вміст олії.

Гречка — до 1,5 років.

Вівсяні пластівці — приблизно 1 рік.

Манна крупа — до 1 року.

Перловка — до 2 років.

Кіноа — до 2 років.

Однак є простий спосіб продовжити термін зберігання круп — їх достатньо прожарити в духовці та правильно запакувати. Такий спосіб підходить як крупам (гречка, пшоно, рис, перловка і т.д.), так і бобовим (горох, нут, сочевиця і т. д.), крім рису.

Щоб зберігати крупи тривалий час потрібно:

1. Висипати 1 кг сирої крупи на деко, розрівняти та поставити в духовку, розігріту до 150 градусів.

2. Прожарювати крупу протягом 30 хвилин, помішуючи кожні 5-10 хвилин — це додатково підсушить крупу та убезпечить від появи жучків.

3. Після прожарення пересипати крупу на натуральну тканину, дайте їй повністю охолонути (близько 1 години).

4. Взяти чисту та повністю суху скляну банку чи пластикову пляшку. На дно покласти 2-3 шт. лаврового листа та насипати 1-2 ч. л звичайної кухонної солі.

5. Крупу засипати до половини і всипати 1-2 ч.л солі. Ємність трохи струсити, щоб сіль розподілилася шаром. Насипати крупу до верху, закрити пляшку, перевернути на бік, прокатати пару раз. Це потрібно для того, щоб якомога щільніше утрамбувати крупу.

6. Всипати в кінці 1-2 ч.л солі, закрити кришку. Зі скляною банкою маніпуляції аналогічні.

Таким способом крупу можна зберігати роками — вона не псується, не втрачає смак, в ній не заводяться жучки.

