Продукты не будут портиться годами: как хранить крупы 10 лет

Крупы – важная составляющая ежедневного рациона. Они богаты сложными углеводами, клетчаткой, витаминами группы В и минералами (железом, магнием, цинком) — обеспечивают организм энергией и улучшают пищеварение. К тому же крупы имеют относительно большой срок хранения, что делает их незаменимыми для запасов.

Крупы. Иллюстративное фото

Сроки хранения круп:

Рис – белый рис может сохраняться до 5 лет при правильных условиях, коричневый рис – до 6 месяцев из-за высокого содержания масла.

Гречка – до 1,5 лет.

Овсяные хлопья – примерно 1 год.

Манная крупа – до 1 года.

Перловка – до 2 лет.

Киноа – до 2 лет.

Однако есть простой способ продлить срок хранения круп – их достаточно прокалить в духовке и правильно упаковать. Такой способ подходит как крупам (гречка, пшено, рис, перловка и т.д.), так и бобовым (горох, нут, чечевица и т. д.), кроме риса.

Чтобы хранить крупы длительное время нужно:

1. Высыпать 1 кг сырой крупы на противень, разровнять и поставить в духовку, разогретую до 150 градусов.

2. Прокалить крупу в течение 30 минут, помешивая каждые 5-10 минут – это дополнительно подсушит крупу и обезопасит от появления жучков.

3. После прокаливания пересыпайте крупу на натуральную ткань, дайте ей полностью остыть (около 1 часа).

4. Взять чистую и полностью сухую стеклянную банку или пластиковую бутылку. На дно уложить 2-3 шт. лаврового листа и насыпать 1-2 ч. л обыкновенной поваренной соли.

5. Крупу засыпать до половины и всыпать 1-2 ч.л. соли. Емкость немного встряхнуть, чтобы соль распределилась слоем. Насыпать крупу вверх, закрыть бутылку, перевернуть на бок, прокатать пару раз. Это нужно для того, чтобы как можно плотнее утрамбовать крупу.

6. Всыпать в конце 1-2 ч.л. соли, закрыть крышку. Со стеклянной банкой манипуляции аналогичны.

Таким способом крупу можно хранить годами – она не портится, не теряет вкус, в ней не заводятся жучки.

