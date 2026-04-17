Про бур’яни і мурахи можна забути: 5 садових лайфхаків, які працюють миттєво

Оцет у саду застосовують для боротьби з бур’янами, відлякування мурах, очищення патіо та садового інструменту від іржі, а також для підкислення ґрунту під окремі рослини

17 квітня 2026, 13:30
Клименко Елена

Оцет давно перестав бути лише кухонним інгредієнтом — його активно використовують у побуті та садівництві як доступний і багатофункціональний засіб. Якщо вдома він допомагає впоратися з накипом у чайнику чи повернути блиск вікнам, то на присадибній ділянці може стати альтернативою хімічним препаратам для догляду за рослинами та поверхнями.

Садівник Марк Двеллі зазначає, що цей дешевий продукт має набагато ширший спектр застосування, ніж здається на перший погляд. Багато досвідчених дачників давно замінили ним дорогі засоби для боротьби з бур’янами та шкідниками.

Одне з найпопулярніших застосувань оцту — знищення небажаної рослинності на доріжках, плитці або в щілинах між камінням. Для цього готують суміш із літра оцту та невеликої кількості мийного засобу, після чого обприскують бур’яни в спекотну сонячну погоду. Уже за добу рослини починають засихати під дією оцтової кислоти.

Ще один ефективний спосіб — боротьба з мурахами. Ватні диски, змочені в оцті, розкладають біля грядок або мурашників, що допомагає збити їхні запахові сліди та змусити комах залишити ділянку.

Оцтові розчини також застосовують для очищення садових доріжок і патіо. Суміш оцту з водою у пропорції 1:1 допомагає видалити бруд, водорості та наліт. Після нанесення її залишають на поверхні, а потім зчищають щіткою і змивають водою.

Не менш корисний оцет і для догляду за інструментами — він допомагає видаляти іржу та залишки забруднень. Окрім того, слабкий розчин використовують для підкислення ґрунту під рослини, які люблять кисле середовище, зокрема чорницю, азалії та гортензії.

Портал "Коментарі" вже писав, що у квітні садівники та городники активно повертаються до робіт на своїх ділянках, плануючи посіви та посадки. Зазвичай вони орієнтуються на погодні умови або місячні цикли, однак дедалі частіше враховують і період Великодніх свят, щоб визначити оптимальний час для початку робіт у городі.



