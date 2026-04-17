О сорняках и муравьях можно забыть: 5 садовых лайфхаков, работающих мгновенно

Уксус давно не является только кухонным ингредиентом — его активно используют в быту и садоводстве как доступное и многофункциональное средство. Если дома он помогает справиться с накипью в чайнике или вернуть блеск окнам, то на приусадебном участке может стать альтернативой химическим препаратам по уходу за растениями и поверхностями.

Садовод Марк Двелли отмечает, что этот дешевый продукт имеет гораздо более широкий спектр применения, чем кажется на первый взгляд. Многие опытные дачники давно заменили им дорогие средства для борьбы с сорняками и вредителями.

Одно из самых популярных применений уксуса – уничтожение нежелательной растительности на дорожках, плитке или в щелях между камнями. Для этого готовят смесь из литра уксуса и небольшого количества моющего средства, после чего опрыскивают сорняки в жаркую погоду. Уже через сутки растения начинают засыхать под действием уксусной кислоты.

Еще один эффективный способ – борьба с муравьями. Ватные диски, смоченные в уксусе, раскладывают у грядок или муравейников, что помогает сбить их запаховые следы и заставить насекомых покинуть участок.

Уксусные растворы также применяют для очистки садовых дорожек и патио. Смесь уксуса с водой в пропорции 1:1 помогает удалить грязь, водоросли и налет. После нанесения ее оставляют на поверхности, затем счищают щеткой и смывают водой.

Не менее полезен уксус и по уходу за инструментами — он помогает удалять ржавчину и остатки загрязнений. Кроме того, слабый раствор используют для подкисления почвы под растения, которые любят кислую среду, в частности чернику, азалии и гортензии.

