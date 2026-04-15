Коли потрібно садити город після Великодня: про ці правила знають далеко не всі

У квітні садівники та городники активно повертаються до робіт на своїх ділянках, плануючи посіви та посадки. Зазвичай вони орієнтуються на погодні умови або місячні цикли, однак дедалі частіше враховують і період Великодніх свят, щоб визначити оптимальний час для початку робіт у городі.

Відповідно до церковних традицій, Світлий тиждень після Великодня вважається особливим періодом, коли важкі фізичні роботи на землі не є бажаними. Водночас духовенство не встановлює суворої заборони на працю в цей час. Зокрема, священник Михайло Бучак у своїх роздумах зазначав, що працювати можна, але важливо починати день із молитви.

За його словами, кожен сам вирішує, чи виходити на город, адже іноді обставини змушують це робити: потрібно доглядати за рослинами, прибирати на ділянці або займатися побутовими справами. Водночас він наголошує, що духовний настрій допомагає зберегти внутрішній спокій навіть під час роботи.

Попри святковий період, багато господарів починають активні роботи вже через кілька днів після Великодня. У другій половині квітня ґрунт зазвичай достатньо прогрівається, що створює сприятливі умови для висіву та висадки різних культур.

У цей час можна сміливо садити редиску, яка швидко сходить і дозволяє отримувати врожай уже навесні. Деякі городники висівають її поступово кожні 7–10 днів, щоб мати свіжі овочі протягом тривалого періоду.

Також квітень підходить для моркви, яка найкраще розвивається у пухкому та добре зволоженому ґрунті. На сонячних ділянках добре приживається горох, що не потребує складного догляду, але дає стабільний урожай.

За стабільно теплої погоди городники висаджують буряк і картоплю. Хоч основні посадки цих культур часто припадають на травень, ранні сорти цілком можна висівати вже в середині квітня. За умови якісного дренажу ґрунту картопля добре розвивається і формує міцні бульби.

Таким чином, після Великодня починається активний сезон городніх робіт, коли правильний вибір часу посадки допомагає отримати здоровий і рясний врожай.

