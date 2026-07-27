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Пральна машина без цвілі та нальоту: цей секретний метод допоможе кожному

Після кожного прання більшість людей просто закривають дверцята машини. Виявляється, кілька додаткових секунд можуть позбавити неприємного запаху й цвілі

27 липня 2026, 20:52
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Кречмаровская Наталия

Цвіль і неприємний запах у пральній машині часто з'являються через вологу, яка залишається після прання. 

Пральна машина без цвілі та нальоту: цей секретний метод допоможе кожному

Прання. Ілюстративне фото

Користувачі Reddit обговорили просту звичку, яка, за їхніми словами, допомагає уникнути цієї проблеми без спеціальних засобів для чищення, пише видання Express.

Авторка одного з найпопулярніших коментарів розповіла, що після кожного циклу витирає гумовий ущільнювач дверцят і відсік для прального засобу звичайною ганчіркою. За її словами, цього вистачає, щоб усередині не накопичувалися бруд і пліснява.

“Я щоразу сушу гумовий ущільнювач і відсік для мийного засобу моєї пральної машини. Мені ніколи не доводиться видаляти з нього цвіль чи бруд, оскільки вони ніколи не накопичуються”, — написала користувачка.

Частина учасників обговорення підтримала цей спосіб. Дехто зазначив, що після ретельного очищення машини також почав регулярно витирати ущільнювач і вже помітив різницю. Інші користувачі запропонували ще простіше рішення — після прання залишати дверцята та лоток для мийного засобу відчиненими, щоб усередині не затримувалася волога.

Втім, авторка поради відповіла, що одного провітрювання їй було недостатньо. За її словами, навіть із відкритими дверцятами всередині все одно з'являлася пліснява, а ось регулярне витирання після прання допомогло позбутися цієї проблеми.

Під час обговорення користувачі також поділилися іншими побутовими звичками, які спрощують прибирання. Серед них — мити кілька тарілок щоразу після використання, регулярно переглядати вміст холодильника та не накопичувати зайві речі вдома.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який режим прання “вбиває” пральну машину.



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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/life/2231846/quick-easy-habit-means-washing
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