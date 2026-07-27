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Стиральная машина без плесени и налета: этот секретный метод поможет каждому

После каждой стирки большинство людей просто закрывают дверцу машины. Оказывается, несколько дополнительных секунд могут лишить неприятного запаха и плесени

27 июля 2026, 20:52
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Кречмаровская Наталия

Плесень и неприятный запах в стиральной машине часто появляются из-за влаги, остающейся после стирки.

Стиральная машина без плесени и налета: этот секретный метод поможет каждому

Стирка. Иллюстративное фото

Пользователи Reddit обсудили простую привычку, которая, по их словам, помогает избежать этой проблемы без специальных чистящих средств, пишет издание Express.

Автор одного из самых популярных комментариев рассказала, что после каждого цикла вытирает резиновый уплотнитель дверцы и отсек для стирального средства обычной тряпкой. По ее словам, этого хватает, чтобы внутри не скапливалась грязь и плесень.

"Я каждый раз сушу резиновый уплотнитель и отсек для моющего средства моей стиральной машины. Мне никогда не приходится удалять из него плесень или грязь, поскольку они никогда не скапливаются", — написала пользовательница.

Часть участников обсуждения поддержали этот способ. Некоторые отметили, что после тщательной очистки машины также начал регулярно вытирать уплотнитель и уже заметил разницу. Другие пользователи предложили еще более простое решение – после стирки оставлять дверцу и лоток для моющего средства открытыми, чтобы внутри не задерживалась влага.

Впрочем, автор совета ответила, что одного проветривания ей было недостаточно. По ее словам, даже с открытой дверцей внутри все равно появлялась плесень, а вот регулярное вытирание после стирки помогло избавиться от этой проблемы.

При обсуждении пользователи также поделились другими бытовыми привычками, упрощающими уборку. Среди них мыть несколько тарелок каждый раз после использования, регулярно просматривать содержимое холодильника и не накапливать лишние вещи дома.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой режим стирки "убивает" стиральную машину.



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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/life/2231846/quick-easy-habit-means-washing
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