Позбутися цвілі просто: потрібно лише два поширених інгредієнти

Цвіль в оселі може стати значною проблемою. Особливо сприятливі періоди для її виникнення осінь та весна. Як просто позбутися цвілі за допомогою натурального засобу, розповідаємо детальніше далі.

Цвіль. Ілюстративне фото

Ідеальне середовище для розмноження спор цвілі — вологі та теплі умови в таких місцях, як ванна кімната або пральна машина. Цвіль може стати джерелом не тільки неприємного запаху, а й спричинити проблеми зі здоров'ям. Спеціалісти з прибирання, як пише видання Express, радять використати простий та ефективний засіб проти цвілі. Для його приготування достатньо двох поширених інгредієнтів.

Для приготування засобу потрібно взяти темний розпилювач і змішати одну склянку перекису водню з однією столовою ложкою засобу для миття посуду. До засобу, за бажанням, можна додати кілька крапель олії гвоздики або чайного дерева. Однак це не обов'язково.

Потім потрібно просто розпилити його на будь-які місця з цвіллю, такі як сантехніка в душі або ущільнювачі пральної машини. Потім оброблене місце потрібно ретельно витерти.

Експерти зазначають, що ця суміш ефективно очищає цвіль і вбиває спори, що запобігає її повторній появі. Однак, якщо засіб не допомагає у боротьбі з цвіллю, варто звернутися до фахівця для її видалення.

