Избавиться от плесени просто: нужно только два распространенных ингредиента
Избавиться от плесени просто: нужно только два распространенных ингредиента

Средство только из двух ингредиентов быстро избавит от плесени

17 сентября 2025, 20:58
Автор:
Кречмаровская Наталия

Плесень в доме может стать значительной проблемой. Особенно благоприятны периоды для возникновения осень и весна. Как просто избавиться от плесени с помощью натурального средства, рассказываем подробнее дальше.

Плесень. Иллюстративное фото

Идеальная среда для размножения спор плесени – влажные и теплые условия в таких местах, как ванная комната или стиральная машина. Плесень может стать источником не только неприятного запаха, но и вызвать проблемы со здоровьем. Специалисты по уборке, как пишет издание Express, советуют использовать простое и эффективное средство против плесени. Для его приготовления достаточно двух распространенных ингредиентов.

Для приготовления средства нужно взять темный распылитель и смешать один стакан перекиси водорода с одной столовой ложкой моющего средства. К средству можно добавить несколько капель масла гвоздики или чайного дерева. Однако это не обязательно.

Затем нужно просто распылить его на любые места с плесенью, такие как сантехника в душе или уплотнители стиральной машины. Затем обработанное место нужно тщательно вытереть.

Эксперты отмечают, что эта смесь эффективно очищает плесень и убивает споры, что предотвращает ее повторное появление. Однако, если средство не помогает в борьбе с плесенью, следует обратиться к специалисту для ее удаления.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что удалить жир и ржавчину из посуды сложно. Однако эффективный и простой способ вернуть блеск кастрюлям и сковородкам, не используя дорогие средства. Для этого понадобится соль, лимон, сода и уксус.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая после нанесения на ржавчину превращает твердые оксиды железа в легко удаляемые растворимые формы. А крупная соль действует как абразив.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/property/2109028/powerful-diy-mould-spray-ingredients
