Избавиться от плесени просто: нужно только два распространенных ингредиента

Плесень в доме может стать значительной проблемой. Особенно благоприятны периоды для возникновения осень и весна. Как просто избавиться от плесени с помощью натурального средства, рассказываем подробнее дальше.

Плесень. Иллюстративное фото

Идеальная среда для размножения спор плесени – влажные и теплые условия в таких местах, как ванная комната или стиральная машина. Плесень может стать источником не только неприятного запаха, но и вызвать проблемы со здоровьем. Специалисты по уборке, как пишет издание Express, советуют использовать простое и эффективное средство против плесени. Для его приготовления достаточно двух распространенных ингредиентов.

Для приготовления средства нужно взять темный распылитель и смешать один стакан перекиси водорода с одной столовой ложкой моющего средства. К средству можно добавить несколько капель масла гвоздики или чайного дерева. Однако это не обязательно.

Затем нужно просто распылить его на любые места с плесенью, такие как сантехника в душе или уплотнители стиральной машины. Затем обработанное место нужно тщательно вытереть.

Эксперты отмечают, что эта смесь эффективно очищает плесень и убивает споры, что предотвращает ее повторное появление. Однако, если средство не помогает в борьбе с плесенью, следует обратиться к специалисту для ее удаления.

