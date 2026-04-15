Посадив і забув: які рослини ідеально підходять для кладовища
НОВИНИ

Посадив і забув: які рослини ідеально підходять для кладовища

Ландшафтні дизайнери назвали найкращі варіанти, які зберігають охайний вигляд навіть без регулярного догляду.

15 квітня 2026, 18:54
Проніна Анна

Напередодні поминальних днів українці масово впорядковують місця поховання близьких. Однак не всі мають змогу регулярно доглядати за могилами, тому питання вибору правильних рослин стає особливо актуальним. Експерти радять звернути увагу на культури, які можуть рости роками без особливого втручання.

Які рослини посадити на могилі, щоб не доглядати роками

Як повідомляють "Коментарі", про це розповів ландшафтний дизайнер Андрій Няйко. За його словами, головний принцип – обирати витривалі багаторічні та вічнозелені рослини, які добре адаптуються до різних умов і не потребують частого поливу.

Які рослини найкраще підходять

Серед найнадійніших варіантів фахівці виділяють ялівець горизонтальний. Його сорти формують щільний зелений покрив, який виглядає акуратно протягом усього року.

Також популярністю користується лавровишня – її часто висаджують позаду пам’ятника як декоративне тло. Ще один варіант – тис, однак він потребує мінімальної обрізки хоча б раз на рік.

Квітучі, але невибагливі

Тим, хто хоче додати кольору, радять обрати лаванду. Вона добре переносить посуху і виглядає охайно навіть без постійного догляду.

Також гарним рішенням є цибулинні рослини – наприклад, нарциси або крокуси. Вони можуть рости на одному місці роками і самостійно розмножуються.


Найкращий вибір – ґрунтопокривні

Особливу увагу експерти радять звернути на ґрунтопокривні рослини. Вони створюють ефект "зеленого килима" і не залишають місця для бур’янів.

Найпопулярніші варіанти:

– барвінок
– седуми (очитки)
– чебрець
– мшанка

Такі рослини швидко заповнюють простір і практично не потребують догляду.

Що не варто саджати

Фахівці застерігають від деяких популярних, але проблемних рослин. Наприклад, плющ може руйнувати конструкції пам’ятника, а троянди швидко втрачають вигляд без регулярного догляду.

Також небажано висаджувати гортензії, однорічні квіти та великі дерева – вони потребують постійної уваги або створюють надмірну тінь.

Головне правило

Експерти наголошують: краще обрати одну-дві основні рослини і не перевантажувати ділянку. Простота, витривалість і гармонія – саме це дозволяє створити доглянуте місце пам’яті без зайвих зусиль.

Читайте також в "Коментарях", які культури пора садити після Великодня. 



