Посадил и забыл: какие растения идеально подходят для кладбища

В преддверии поминальных дней украинцы массово упорядочивают места захоронения близких. Однако не все могут регулярно ухаживать за могилами, поэтому вопрос выбора правильных растений становится особенно актуальным. Эксперты советуют обратить внимание на культуры, которые могут расти годами без особого вмешательства.

Какие растения посадить на могиле, чтобы не ухаживать за годами

Как сообщают "Комментарии", об этом рассказал ландшафтный дизайнер Андрей Няйко. По его словам, главный принцип – выбирать выносливые многолетние и вечнозеленые растения, которые хорошо адаптируются к разным условиям и не нуждаются в частом поливе.

Какие растения лучше всего подходят

Среди самых надежных вариантов специалисты выделяют можжевельник горизонтальный. Его сорта формируют плотный зеленый покров, который смотрится аккуратно в течение всего года.

Также популярностью пользуется лавровая – ее часто высаживают позади памятника как декоративный фон. Еще один вариант – тыс, однако он нуждается в минимальной обрезке хотя бы раз в год.

Цветущие, но неприхотливые

Тем, кто хочет добавить цвет, советуют выбрать лаванду. Она хорошо переносит засуху и смотрится аккуратно даже без постоянного ухода.

Также хорошим решением являются луковичные растения – например, нарциссы или крокусы. Они могут расти на одном месте годами и самостоятельно размножаются.



Лучший выбор – почвопокровные Особое внимание эксперты советуют обратить на почвопокровные растения. Они создают эффект "зеленого ковра" и не покидают места для сорняков.

Самые популярные варианты:

– барвинок

– седумы (очитки)

– чабрец

– мшанка Такие растения быстро заполняют пространство и практически не нуждаются в уходе.

Что не стоит сажать

Специалисты предостерегают от некоторых популярных, но проблемных растений. К примеру, плющ может разрушать конструкции памятника, а розы быстро теряют вид без регулярного ухода.

Также нежелательно высаживать гортензии, однолетние цветы и большие деревья – они нуждаются в постоянном внимании или создают чрезмерную тень.

Главное правило

Эксперты отмечают: лучше выбрать одно-два основных растения и не перегружать участок. Простота, выносливость и гармония – это позволяет создать ухоженное место памяти без лишних усилий.

