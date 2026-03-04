Посадіть це вже зараз: 5 культур, які дадуть ранній урожай навесні

З приходом весни багато дачників починають планувати новий городній сезон. Саме березень і початок квітня вважаються важливим періодом для посадки деяких культур, які добре витримують прохолодну погоду. Якщо посіяти їх у правильний час, перший урожай можна отримати значно раніше, ніж більшість городників очікує.

5 культур, які потрібно посадити вже зараз, щоб отримати ранній урожай

Досвідчені дачники радять звернути увагу на культури, які швидко сходять і не бояться весняних температур. Саме вони дозволяють отримати перші свіжі овочі вже через кілька тижнів після посадки.

1. Редис

Редис вважається однією з найшвидших культур на городі. За сприятливих умов перший урожай можна зібрати вже через 20–30 днів після посіву. Він добре переносить прохолодну погоду, тому висівати його можна одразу після прогрівання ґрунту.

2. Шпинат

Ця зелена культура не боїться низьких температур і швидко росте навесні. Шпинат цінують за його поживні властивості, а перші листки можна зрізати вже через кілька тижнів після появи сходів.

3. Салат

Листовий салат також добре росте у прохолодну погоду. Його часто висівають ранньою весною, адже молоде листя можна збирати вже через 3–4 тижні після посіву.

4. Зелена цибуля

Для раннього врожаю багато городників висаджують цибулю на перо. Вона швидко дає зелені пагони і добре переносить весняні температури. Уже через короткий час на грядках з’являється перша свіжа зелень для салатів та страв.

5. Горох

Горох також можна висівати досить рано. Насіння добре проростає навіть у прохолодному ґрунті, а рослини швидко розвиваються. За правильного догляду перші стручки з’являються значно раніше, ніж у пізніших посадках.

Агрономи наголошують, що для раннього врожаю важливо правильно підготувати ґрунт. Він має бути пухким, добре зволоженим і достатньо освітленим сонцем.

Також варто враховувати погодні умови. Якщо навесні можливі сильні похолодання, городники іноді використовують агроволокно або невеликі укриття, щоб захистити молоді сходи.

Посадивши ці культури вже зараз, багато дачників отримують першу свіжу зелень і овочі значно раніше, ніж починається основний сезон збору врожаю.

