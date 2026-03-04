Чим полити розсаду, щоб вона росла вдвічі швидше: простий секрет, який знають не всі городники

Навесні тисячі городників починають вирощувати розсаду помідорів, перцю, капусти та інших культур. Проте інколи рослини ростуть повільно, стебла залишаються слабкими, а листя виглядає блідим. У таких випадках досвідчені дачники радять використати простий натуральний розчин, який стимулює ріст розсади.

Чим підживити розсаду навесні: простий розчин для швидкого росту рослин

Одним із популярних методів є підживлення дріжджовим розчином. Багато городників використовують його вже багато років, адже дріжджі містять корисні мікроелементи та активні речовини, які стимулюють розвиток кореневої системи.

Фахівці пояснюють, що дріжджі сприяють активному розмноженню корисних мікроорганізмів у ґрунті. Завдяки цьому рослини краще засвоюють поживні речовини та швидше формують міцні корені.

Приготувати такий розчин дуже просто. Для цього потрібно розчинити 10 грамів сухих дріжджів у 10 літрах теплої води і додати одну столову ложку цукру. Суміш потрібно залишити на кілька годин, щоб почався процес бродіння.

Після цього розчин можна використовувати для поливу розсади. Городники радять поливати рослини під корінь, уникаючи потрапляння рідини на листя.

Такий спосіб підживлення особливо добре підходить для розсади помідорів, перцю та огірків. За словами дачників, після такого поливу рослини часто починають рости активніше, а їхні стебла стають міцнішими.

Втім агрономи наголошують: підживлення дріжджами варто використовувати помірно. Зазвичай достатньо 1–2 таких поливів за період вирощування розсади, щоб стимулювати її розвиток.

Також важливо пам’ятати, що швидкий ріст рослин залежить не лише від підживлення. Для здорової розсади необхідні достатня кількість світла, правильний полив та якісний ґрунт.

Саме поєднання цих факторів допомагає отримати міцні рослини, які згодом дадуть хороший урожай.

Читайте також в "Коментарях", як застосувати попіл в якості добрива.