Посадите это уже сейчас: 5 культур, которые дадут ранний урожай весной

С приходом весны многие дачники начинают планировать новый огородный сезон. Именно март и начало апреля считаются важным периодом для посадки некоторых культур, хорошо выдерживающих прохладную погоду. Если посеять их в правильное время, то первый урожай можно получить значительно раньше, чем большинство огородников ожидает .

5 культур, которые нужно посадить уже сейчас, чтобы получить ранний урожай

Опытные дачники советуют обратить внимание на быстро восходящие культуры, которые не боятся весенних температур. Именно они позволяют получить первые свежие овощи уже через несколько недель после посадки .

1. Редис

Редис считается одной из самых быстрых культур в огороде. При благоприятных условиях первый урожай можно собрать уже через 20–30 дней после посева . Он хорошо переносит прохладную погоду, поэтому высевать его можно сразу после прогрева грунта.

2. Шпинат

Эта зелёная культура не боится низких температур и быстро растет весной. Шпинат ценят за его питательные свойства, а первые листья можно срезать уже через несколько недель после появления всходов .

3. Салат

Листовой салат также хорошо растет в прохладную погоду. Его часто высевают ранней весной, ведь молодые листья можно собирать уже через 3–4 недели после посева.

4. Зеленый лук

Для раннего урожая многие огородники высаживают лук на перо. Она быстро дает зеленые побеги и хорошо переносит весенние температуры. Уже через короткое время на грядках появляется первая свежая зелень для салатов и блюд .

5. Горох

Горох можно высевать довольно рано. Семена хорошо прорастают даже в прохладной почве, а растения быстро развиваются. При правильном уходе первые стручки появляются гораздо раньше, чем в более поздних посадках .

Агрономы отмечают, что для раннего урожая важно правильно подготовить почву. Он должен быть рыхлым, хорошо увлажненным и достаточно освещенным солнцем.

Также следует учитывать погодные условия. Если весной возможны сильные похолодания, огородники иногда используют агроволокно или небольшие укрытия , чтобы защитить молодые всходы.

Посадив эти культуры уже сейчас, многие дачники получают первую свежую зелень и овощи значительно раньше , чем начинается основной сезон сбора урожая.

