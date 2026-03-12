Поради для відмінного урожаю: найкращі дні для посіву у квітні 2026 року

Квітень – один із найактивніших місяців для садівників і городників, адже саме у цей період висаджують розсаду та ранні культури на відкритий ґрунт. Щоб усі роботи були максимально ефективними і врожай радував, варто враховувати місячний посівний календар. Фази Місяця істотно впливають на розвиток рослин, їхню стійкість до хвороб і кількість плодів.

Фото: з відкритих джерел

У квітні 2026 року фази Місяця розподіляються наступним чином: 1 квітня – Місяць росте, 2 квітня – повний Місяць, 3-16 квітня – спадний Місяць, 17 квітня – новий Місяць, 18-30 квітня – Місяць знову зростає. Враховуючи ці фази, можна планувати посіви та пересадку так, щоб рослини швидше приживалися і давали більший урожай.

Щодо конкретних культур, томати та фізаліс найкраще садити 13-15, 19, 22-23 та 29-30 квітня. Перець і баклажани також варто висівати в ці дні. Огірки, гарбузи, кабачки, патисони, дині й кавуни добре ростимуть при посіві у ті самі терміни. Бобові культури (горох, квасоля, боби) найефективніше висівати 1, 3-10 та 13-15 квітня, а капусту – 3-10, 13-15 і 19 квітня.

Зелені культури, такі як цибуля на зелень, салат, шпинат, кріп і петрушка, добре розвиваються 1, 3-10, 13-15, 19 та 22-23 квітня. Коренеплоди (морква, буряк, редиска, редька, дайкон), цибуля на ріпку, часник і картоплю висівають 1, 3-10 та 13-15 квітня. Плодові дерева, ягідні кущі, однорічні й багаторічні квіти та кімнатні рослини також краще висаджувати 13-15, 19, 22-23 та 29-30 квітня. Цибулинні та бульбові культури (тюльпани, гладіолуси, жоржини) – 1, 3-10 та 13-15 квітня.

Сприятливі дні для посіву та пересадки у квітні 2026 року: 4, 8, 9, 19, 23, 27, тоді як несприятливі дні – 2, 11, 17, 20, 22, 26, 29. У ці дні краще відкласти роботи на городі, оскільки рослини можуть погано приживатися та повільно розвиватися. Дотримуючись місячного календаря, ви значно підвищите врожайність і зміцните здоров’я ваших рослин.

