Советы по отличному урожаю: лучшие дни для посева в апреле 2026 года

Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников, ведь именно в этот период высаживают рассаду и ранние культуры на открытую почву. Чтобы все работы были максимально эффективны и урожай радовал, следует учитывать лунный посевной календарь . Фазы Луны оказывают существенное влияние на развитие растений, их устойчивость к болезням и количество плодов.

Фото: из открытых источников

В апреле 2026 года фазы Луны распределяются следующим образом: 1 апреля – Луна растет, 2 апреля – полная Луна, 3-16 апреля – нисходящая Луна, 17 апреля – новая Луна, 18-30 апреля – Луна снова растет. Учитывая эти фазы можно планировать посевы и пересадку так, чтобы растения быстрее приживались и давали больший урожай.

Что касается конкретных культур, томаты и физалис лучше садить 13-15, 19, 22-23 и 29-30 апреля. Перец и баклажаны также следует высевать в эти дни. Огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, дыни и арбузы будут хорошо расти при посеве в те же сроки. Бобовые культуры (горох, фасоль, бобы) эффективнее всего высевать 1, 3-10 и 13-15 апреля, а капусту – 3-10, 13-15 и 19 апреля.

Зеленые культуры, такие как лук на зелень, салат, шпинат, укроп и петрушка , хорошо развиваются 1, 3-10, 13-15, 19 и 22-23 апреля. Корнеплоды (морковь, свекла, редис, редька, дайкон), лук на репку, чеснок и картофель высевают 1, 3-10 и 13-15 апреля. Плодовые деревья, ягодные кустарники, однолетние и многолетние цветы и комнатные растения также лучше высаживать 13-15, 19, 22-23 и 29-30 апреля. Луковичные и клубневые культуры (тюльпаны, гладиолусы, георгины) – 1, 3-10 и 13-15 апреля.

Благоприятные дни для посева и пересадки в апреле 2026 года: 4, 8, 9, 19, 23, 27, тогда как неблагоприятные дни – 2, 11, 17, 20, 22, 26, 29. В эти дни лучше отложить работы на огороде, поскольку растения могут развиваться и развиваться. Следуя лунному календарю, вы значительно повысите урожайность и укрепите здоровье ваших растений.

