Покладіть у кишеню чи сумку каштани: цікава прикмета наших предків

Осінь у розпалі і серед опалого листя можна знайти, мабуть, найголовніший символ цієї пори року — каштани. Це не тільки сировина для лікарських засобів. Наші предки вірили, у захисну силу каштана.

Каштан. Ілюстративне фото

У давнину існувало повір'я, що каштан може захистити від неприємностей. Для цього плоди каштана потрібно носити при собі — у кишені чи сумці. А ще каштан дасть життєву силу і навіть захистить від пристріту, пише видання “Радіо трек”.

“Здавна популярним способом залучити грошові потоки вважаються кілька каштанів, захованих на дні сумки. Ці плоди з давніх-давен символізують достаток і багатство. Окрім своєї декоративної краси, каштан є потужним символом фінансового достатку. Посаджений біля будинку, він, за повір'ями, посилює грошовий потік, створюючи атмосферу стабільності та захищеності”, — пише видання.

Також наші предки вміли ворожити на каштанах, щоб дізнатися, яке життя буде в сім'ї. Для цього кидали у багаття два каштани та стежили, чи розкотяться вони в сторони, чи згорять, лежачи поруч.

“Якщо розкотяться — в сім'ї можливі сварки, якщо згорять разом — буде спокійне життя у розумінні та затишку", — йдеться у повідомленні.

