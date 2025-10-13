Покладіть у кишеню чи сумку каштани: цікава прикмета наших предків

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Осінь у розпалі і серед опалого листя можна знайти, мабуть, найголовніший символ цієї пори року — каштани. Це не тільки сировина для лікарських засобів. Наші предки вірили, у захисну силу каштана.
Каштан. Ілюстративне фото
У давнину існувало повір'я, що каштан може захистити від неприємностей. Для цього плоди каштана потрібно носити при собі — у кишені чи сумці. А ще каштан дасть життєву силу і навіть захистить від пристріту, пише видання “Радіо трек”.
Також наші предки вміли ворожити на каштанах, щоб дізнатися, яке життя буде в сім'ї. Для цього кидали у багаття два каштани та стежили, чи розкотяться вони в сторони, чи згорять, лежачи поруч.
