Положите в карман или сумку каштаны: интересная примета наших предков

Осень в разгаре и среди опавших листьев можно найти, пожалуй, самый главный символ этого времени года — каштаны. Это не только сырье для лекарственных средств. Наши предки верили в защитную силу каштана.

Каштан. Иллюстративное фото

В древности существовало поверье, что каштан может защитить от неприятностей. Для этого плоды каштана нужно носить при себе – в кармане или сумке. А еще каштан даст жизненную силу и даже защитит от сглаза, пишет издание "Радио трек".

"Издавна популярным способом привлечь денежные потоки считаются несколько каштанов, спрятанных на дне сумки. Эти плоды издревле символизируют достаток и богатство. Кроме своей декоративной красоты, каштан является мощным символом финансового достатка. Посаженный у дома, он, по поверьям, усиливает денежный поток, создавая атмосферу стабильности и защищенности”, — пишет издание.

Также наши предки умели гадать на каштанах, чтобы узнать, какая жизнь будет в семье. Для этого бросали в костер два каштана и следили, раскатятся ли они в стороны или сгорят, лежа рядом.

“Если раскатятся – в семье возможны ссоры, если сгорят вместе – будет спокойная жизнь в понимании и уюте", — говорится в сообщении.

