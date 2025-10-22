Положите каштаны в шкаф: уникальное свойство плодов может удивить

Символ осени – каштаны – не только сырье для лекарств, но и средство, которое поможет в хозяйстве. Уникальное свойство каштанов поможет каждой хозяйке – достаточно положить несколько плодов в шкаф.

Каштан. Иллюстративное фото

Каштаны помогут убрать неприятный запах в шкафу – достаточно оставить 2-3 плода на полке, предварительно помыв и высушив их. Каштаны будут поглощать запахи, благодаря чему в шкафу исчезнет любая вонь, даже самая старая и устойчивая, пишет издание “Униан”.

Еще одно уникальное свойство каштанов поможет бороться с молью. Плоды выделяют неприятный для насекомых запах, и вредители быстро покидают помещение. Это эффективное народное средство, однако каштаны нужно обновлять каждые 2-3 месяца, чтобы сберечь эффект.

"Можно насобирать каштанов осенью, принести домой, вымыть и высушить, нужное количество разложить по полкам, а остальное хранить в сухом и теплом месте, чтобы орехи не плесневели. Благодаря вашей дальновидности не придется тратить деньги на дорогую "химию", а в запасе всегда будут хорошие народные средства против борьбы с насекомыми”, — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в древности существовало поверье, что каштан может защитить от неприятностей. Для этого плоды каштана нужно носить при себе – в кармане или сумке. А еще каштан даст жизненную силу и даже защитит от сглаза.

Издавна популярным способом привлечь денежные потоки считаются несколько каштанов, спрятанных на дне сумки. Эти плоды издревле символизируют обилие и богатство. Помимо своей декоративной красоты каштан является мощным символом финансового достатка.