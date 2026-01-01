Після свят накриває апатія і виснаження: що насправді відбувається з тілом і психікою після Нового року

Після новорічних і різдвяних свят багато людей стикаються з дивним станом: зникає енергія, з’являється апатія, дратівливість і нав’язлива думка — "мені потрібен ще один відпочинок після відпочинку". У побуті це називають післясвятковим синдромом. Але чи справді він існує з точки зору медицини?

Лікарі пояснили, чому після відпочинку люди почуваються гірше, ніж до нього

Що каже медицина

Окремого діагнозу "післясвятковий синдром" не існує. Проте сам стан є цілком реальним і має чіткі фізіологічні та психологічні причини. Організм реагує на різкий перехід від розслаблення до звичного рівня стресу.

Що відбувається з організмом

Під час свят змінюється режим сну, харчування та рівень фізичної активності. Навіть кілька днів пізніх відходів до сну, алкоголю й яскравого світла знижують вироблення мелатоніну — гормону відновлення. У результаті з’являється втома, сонливість або, навпаки, безсоння.

Надлишок жирної їжі, солодкого та алкоголю перевантажує печінку й травну систему. Це проявляється важкістю у тілі, головним болем і відчуттям "ватної" голови. Повернення до робочого ритму активує вироблення кортизолу та адреналіну, що підсилює фізичну напругу і серцебиття.

Що відбувається з психікою

Свята — це емоційний підйом. Коли він закінчується, рівень дофаміну й серотоніну знижується. На цьому тлі виникають апатія, втрата мотивації, тривога і відчуття порожнечі. Контраст між приємними емоціями свят і буденністю посилює дратівливість та ностальгію.

Типові психологічні симптоми:

перепади настрою і дратівливість

зниження концентрації

небажання повертатися до звичних справ

тривога через роботу й обов’язки

іноді — відчуття провини за витрачені гроші або "надто хороший" відпочинок

Що справді допомагає

Фахівці радять не робити різкого старту. Найефективніше:

поступово відновлювати режим сну

протягом 2–3 днів обирати легке харчування

пити більше води

додати прогулянки й помірний рух

зменшити інформаційний шум і навантаження

Коли варто насторожитися

Якщо апатія, тривога, безсоння або фізичне виснаження тривають понад два тижні, посилюються і супроводжуються втратою інтересу до життя — це вже не адаптація, а привід звернутися до лікаря. У таких випадках мова може йти про депресивний розлад.

Медики підсумовують: післясвятковий синдром — не міф і не хвороба. Це сигнал організму, що йому потрібен м’який, а не різкий перехід до звичайного життя.

