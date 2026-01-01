Після свят накриває апатія і виснаження: що насправді відбувається з тілом і психікою після Нового року

Рубрики
Після новорічних і різдвяних свят багато людей стикаються з дивним станом: зникає енергія, з’являється апатія, дратівливість і нав’язлива думка — "мені потрібен ще один відпочинок після відпочинку". У побуті це називають післясвятковим синдромом. Але чи справді він існує з точки зору медицини?
Лікарі пояснили, чому після відпочинку люди почуваються гірше, ніж до нього
Окремого діагнозу "післясвятковий синдром" не існує. Проте сам стан є цілком реальним і має чіткі фізіологічні та психологічні причини. Організм реагує на різкий перехід від розслаблення до звичного рівня стресу.
Під час свят змінюється режим сну, харчування та рівень фізичної активності. Навіть кілька днів пізніх відходів до сну, алкоголю й яскравого світла знижують вироблення мелатоніну — гормону відновлення. У результаті з’являється втома, сонливість або, навпаки, безсоння.
Надлишок жирної їжі, солодкого та алкоголю перевантажує печінку й травну систему. Це проявляється важкістю у тілі, головним болем і відчуттям "ватної" голови. Повернення до робочого ритму активує вироблення кортизолу та адреналіну, що підсилює фізичну напругу і серцебиття.
Свята — це емоційний підйом. Коли він закінчується, рівень дофаміну й серотоніну знижується. На цьому тлі виникають апатія, втрата мотивації, тривога і відчуття порожнечі. Контраст між приємними емоціями свят і буденністю посилює дратівливість та ностальгію.
Типові психологічні симптоми:
перепади настрою і дратівливість
зниження концентрації
небажання повертатися до звичних справ
тривога через роботу й обов’язки
іноді — відчуття провини за витрачені гроші або "надто хороший" відпочинок
Фахівці радять не робити різкого старту. Найефективніше:
поступово відновлювати режим сну
протягом 2–3 днів обирати легке харчування
пити більше води
додати прогулянки й помірний рух
зменшити інформаційний шум і навантаження
Якщо апатія, тривога, безсоння або фізичне виснаження тривають понад два тижні, посилюються і супроводжуються втратою інтересу до життя — це вже не адаптація, а привід звернутися до лікаря. У таких випадках мова може йти про депресивний розлад.
Медики підсумовують: післясвятковий синдром — не міф і не хвороба. Це сигнал організму, що йому потрібен м’який, а не різкий перехід до звичайного життя.
