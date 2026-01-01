После праздников накрывает апатия и истощение: что действительно происходит с телом и психикой после Нового года

После новогодних и рождественских праздников многие сталкиваются со странным состоянием: исчезает энергия, появляется апатия, раздражительность и навязчивая мысль — "мне нужен еще один отдых после отдыха". В обиходе это называют послепраздничным синдромом. Но действительно ли он существует с точки зрения медицины?

Врачи объяснили, почему после отдыха люди чувствуют себя хуже, чем к нему.

Что говорит медицина

Отдельного диагноза "послепраздничный синдром" не существует. Однако само состояние вполне реально и имеет четкие физиологические и психологические причины. Организм реагирует на резкий переход от расслабления к обычному уровню стресса.

Что происходит с организмом

Во время праздников меняется режим сна, питание и уровень физической активности. Даже несколько дней поздних отходов ко сну, алкоголю и яркому свету снижают выработку мелатонина — гормона восстановления. В результате появляется усталость, сонливость или, напротив, бессонница.

Избыток жирной пищи, сладкого и алкоголя перегружает печень и пищеварительную систему. Это проявляется тяжестью в теле, головной болью и ощущением "ватной" головы. Возврат к рабочему ритму активирует выработку кортизола и адреналина, что усиливает физическое напряжение и сердцебиение.

Что происходит с психикой

Праздники – это эмоциональный подъем. Когда он заканчивается, уровень дофамина и серотонина снижается. На этом фоне появляются апатия, утрата мотивации, тревога и чувство пустоты. Контраст между приятными эмоциями праздников и обыденностью усиливает раздражительность и ностальгию.

Типичные психологические симптомы:

перепады настроения и раздражительность

снижение концентрации

нежелание возвращаться к привычным делам

тревога из-за работы и обязанностей

иногда — чувство вины за потраченные деньги или "слишком хороший" отдых

Что действительно помогает

Специалисты советуют не совершать резкого старта. Самое эффективное:

постепенно восстанавливать режим сна

в течение 2–3 дней выбирать легкое питание

пить больше воды

добавить прогулки и умеренное движение

уменьшить информационный шум и нагрузку

Когда стоит насторожиться

Если апатия, тревога, бессонница или физическое истощение длятся более двух недель, усиливаются и сопровождаются потерей интереса к жизни – это уже не адаптация, а повод обратиться к врачу. В таких случаях речь может идти о депрессивном расстройстве.

Медики подытоживают: послепраздничный синдром — не миф и не болезнь. Это сигнал организма, который ему нужен мягкий, а не резкий переход к обычной жизни.

Читайте также в "Комментариях", почему Новый Год начинается 1 января, а не в другие дни.