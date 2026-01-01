После праздников накрывает апатия и истощение: что действительно происходит с телом и психикой после Нового года

Рубрики
Проніна Анна
После новогодних и рождественских праздников многие сталкиваются со странным состоянием: исчезает энергия, появляется апатия, раздражительность и навязчивая мысль — "мне нужен еще один отдых после отдыха". В обиходе это называют послепраздничным синдромом. Но действительно ли он существует с точки зрения медицины?
Врачи объяснили, почему после отдыха люди чувствуют себя хуже, чем к нему.
Отдельного диагноза "послепраздничный синдром" не существует. Однако само состояние вполне реально и имеет четкие физиологические и психологические причины. Организм реагирует на резкий переход от расслабления к обычному уровню стресса.
Во время праздников меняется режим сна, питание и уровень физической активности. Даже несколько дней поздних отходов ко сну, алкоголю и яркому свету снижают выработку мелатонина — гормона восстановления. В результате появляется усталость, сонливость или, напротив, бессонница.
Избыток жирной пищи, сладкого и алкоголя перегружает печень и пищеварительную систему. Это проявляется тяжестью в теле, головной болью и ощущением "ватной" головы. Возврат к рабочему ритму активирует выработку кортизола и адреналина, что усиливает физическое напряжение и сердцебиение.
Праздники – это эмоциональный подъем. Когда он заканчивается, уровень дофамина и серотонина снижается. На этом фоне появляются апатия, утрата мотивации, тревога и чувство пустоты. Контраст между приятными эмоциями праздников и обыденностью усиливает раздражительность и ностальгию.
Типичные психологические симптомы:
перепады настроения и раздражительность
снижение концентрации
нежелание возвращаться к привычным делам
тревога из-за работы и обязанностей
иногда — чувство вины за потраченные деньги или "слишком хороший" отдых
Специалисты советуют не совершать резкого старта. Самое эффективное:
постепенно восстанавливать режим сна
в течение 2–3 дней выбирать легкое питание
пить больше воды
добавить прогулки и умеренное движение
уменьшить информационный шум и нагрузку
Если апатия, тревога, бессонница или физическое истощение длятся более двух недель, усиливаются и сопровождаются потерей интереса к жизни – это уже не адаптация, а повод обратиться к врачу. В таких случаях речь может идти о депрессивном расстройстве.
Медики подытоживают: послепраздничный синдром — не миф и не болезнь. Это сигнал организма, который ему нужен мягкий, а не резкий переход к обычной жизни.
