Перші гриби вже у березні: де їх шукати і які види можна сміливо класти до кошика

Багато людей переконані, що грибний сезон починається лише влітку або восени. Проте досвідчені грибники добре знають: перші їстівні гриби з’являються ще наприкінці зими та на початку весни.

Які їстівні гриби ростуть у березні – поради для тих, хто відкриває грибний сезон

У березні їх уже можна знайти в лісах, парках і навіть у посадках. Головне – знати, де саме шукати. Найчастіше весняні гриби ростуть у вологих місцях, на старих пнях, повалених деревах або біля струмків, де після зими накопичується тепло і волога.

Фахівці радять особливо уважно оглядати листяні ліси, узлісся, галявини та місця з великою кількістю гнилої деревини.

Глива звичайна

Один із найпоширеніших грибів, який можна знайти ранньою весною, – це глива.

Вона росте не лише восени, а й одразу після сходження снігу. Найчастіше її можна побачити на мертвих або ослаблених деревах.

Глива полюбляє тополі, горіхи, верби, осики та граби. Часто росте великими гронами, тому грибники інколи знаходять одразу цілу “грибну сім’ю”.

Цей гриб цінують за те, що він легко очищається і не потребує складної обробки перед приготуванням. Його можна смажити, тушкувати або додавати до супів.

Саркосцифа червона

Ще один незвичайний гриб, який можна знайти навесні, – саркосцифа.

Її легко впізнати за яскраво-червоною формою, що нагадує маленьку чашу. Через незвичайний вигляд грибники іноді називають її “чашею ельфів”.

Зростає цей гриб з кінця лютого до травня. Найчастіше його можна знайти на вологих гнилих гілках або старій деревині.

Гриб вважається їстівним, але перед приготуванням його рекомендують відварити приблизно 10 хвилин.

Стробілюрус їстівний

Цей гриб значно менш відомий, але також зустрічається у березні.

Стробілюрус росте переважно у хвойних лісах, особливо там, де багато ялинових шишок.

Його можна знайти прямо на шишках або поруч із ними. Гриби зазвичай ростуть групами на сонячних вологих ділянках.

Стробілюрус належить до четвертої категорії за харчовою цінністю, тому перед приготуванням його обов’язково потрібно відварити.

При цьому грибники радять збирати лише шапинки, адже ніжки дуже жорсткі.

Фламуліна, або зимовий опеньок

Ще один цікавий весняний гриб – фламуліна, яку часто називають зимовим опеньком.

Цей гриб може рости навіть під час морозів, а його сезон триває з жовтня до середини березня.

Найчастіше він з’являється на мертвій або ослабленій деревині: вербах, тополях, липах, кленах, березах і акаціях.

Фламуліна добре переносить холод і іноді росте навіть під шаром снігу.

Перед приготуванням її зазвичай відварюють близько 15 хвилин.

Іудине вухо

Один із найцікавіших весняних грибів має незвичайну назву – іудине вухо, або муер.

Цей гриб отримав таку назву через свою форму, яка справді нагадує людське вухо.

Він має желеподібну структуру і темний колір, а росте переважно на бузині та інших листяних деревах.

Муер широко використовують у китайській та японській кухнях, де його додають до супів, салатів і страв із локшиною.

Ці гриби цінують не лише за кулінарні властивості. У народній медицині їх вважають корисними для організму.

Наприклад, деякі дослідження свідчать, що муер може допомагати знижувати рівень холестерину.

У свіжому вигляді гриб має майже нейтральний смак, тому його часто використовують для створення текстури у стравах.

Де найкраще шукати весняні гриби

Досвідчені грибники радять звертати увагу на кілька місць:

старі пні та повалені дерева;

вологі низини та яри;

місця біля струмків і річок;

листяні ліси та посадки;

старі парки і сади.

Саме там створюються умови, які ідеально підходять для росту грибів – волога, тепло і гниюча деревина.

Водночас експерти наголошують: збирати гриби потрібно дуже уважно.

Навесні у лісах можуть з’являтися і отруйні види, тому брати варто лише ті гриби, у яких грибник повністю впевнений.

