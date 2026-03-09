Первые грибы уже в марте: где их искать и какие виды можно смело класть в корзину

Многие убеждены, что грибной сезон начинается только летом или осенью. Однако опытные грибники хорошо знают: первые съедобные грибы появляются еще в конце зимы и в начале весны .

Какие съедобные грибы растут в марте – советы для тех, кто открывает грибной сезон

В марте их уже можно найти в лесах, парках и даже посадках. Главное – знать, где именно искать. Чаще весенние грибы растут во влажных местах, на старых пнях, поваленных деревьях или около ручьев , где после зимы накапливается тепло и влага.

Специалисты советуют особенно внимательно осматривать лиственные леса, опушки, лужайки и места с большим количеством гнилой древесины .

Вешенка обыкновенная

Один из самых распространенных грибов, который можно найти ранней весной – это вешенка.

Она растет не только осенью, но и сразу после схода снега . Чаще ее можно увидеть на мертвых или ослабленных деревьях.

Вешня любит тополя, орехи, ивы, осины и грабы . Часто растет большими гроздями, поэтому грибники иногда находят сразу целую "грибную семью".

Этот гриб ценят за то, что он легко очищается и не нуждается в сложной обработке перед приготовлением . Его можно жарить, тушить или добавлять в супы.

Саркосцифа красная

Еще один необычный гриб, который можно найти весной – саркосцифа.

Ее легко узнать по алой форме, напоминающей маленькую чашу. Из-за необычного вида грибники иногда называют ее "чашей эльфов" .

Растет этот гриб с конца февраля по май. Чаще всего его можно найти на влажных гнилых ветвях или старой древесине .

Гриб считается съедобным, но перед приготовлением его рекомендуют отварить примерно 10 минут .

Стробиллюрус съедобный

Этот гриб гораздо менее известен, но также встречается в марте.

Стробиллюрус растет преимущественно в хвойных лесах , особенно там, где много еловых шишек.

Его можно найти прямо на шишках или рядом с ними. Грибы обычно растут группами на солнечных влажных участках.

Стробиллюрус относится к четвертой категории по пищевой ценности , поэтому перед приготовлением его обязательно нужно отварить.

При этом грибники советуют собирать только шляпки , ведь ножки очень жесткие.

Фламулина, или зимний опят

Еще один интересный весенний гриб – фламулина, которую часто называют зимним опятком .

Этот гриб может расти даже во время морозов, а его сезон длится с октября по середину марта .

Чаще всего он появляется на мертвой или ослабленной древесине : ивах, тополях, липах, кленах, березах и акациях.

Фламулина хорошо переносит холода и иногда растет даже под слоем снега.

Перед приготовлением ее обычно отваривают около 15 минут .

Иудино ухо

Один из самых интересных весенних грибов имеет необычное название – иудиное ухо , или муэр.

Этот гриб получил такое название из-за своей формы, действительно напоминающей человеческое ухо.

Он имеет желеобразную структуру и темный цвет , а растет преимущественно на бузине и других лиственных деревьях.

Муэр широко используют в китайской и японской кухнях , где его добавляют в супы, салаты и блюда с лапшой.

Эти грибы ценят не только кулинарные свойства. В народной медицине они считают полезными для организма.

Например, некоторые исследования свидетельствуют о том, что муэр может помогать снижать уровень холестерина .

В свежем виде гриб имеет почти нейтральный вкус, поэтому часто используют для создания текстуры в блюдах .

Где лучше искать весенние грибы

Опытные грибники советуют обращать внимание на несколько мест:

старые пни и поваленные деревья;

влажные низменности и овраги;

места у ручьев и рек;

лиственные леса и посадки;

старые парки и сады.

Там создаются условия, которые идеально подходят для роста грибов – влажная, тепло и гниющая древесина .

В то же время эксперты отмечают: собирать грибы нужно очень внимательно.

Весной в лесах могут появляться и ядовитые виды , поэтому брать стоит только те грибы, в которых грибник уверен.

