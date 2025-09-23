Рушники більше не будуть смердіти: до порошку додайте секретний інгредієнт

Рубрики
Навіть після ретельного прання рушники можуть зберігати неприємний запах. Це стається через те, що у волокнах тканин залишаються бактерії та можуть призводити до неприємного запаху. Щоб видалити його, можна скористатися ефективними способами.
Рушники. Ілюстративне фото
Про один спосіб розповіла користувачка TikTok на ім’я Babs, пише видання “ТСН”. Все, що потрібно для видалення запаху — це горілка та пульверизатор із дрібним розпиленням. Засіб потрібно рівномірно розпилити на рушник на відстані близько 45 см. Особливу увагу варто приділити найбільш схильним до появи запаху ділянкам.
До того ж цей метод добре працює не тільки на рушниках — за допомогою горілки можна видалити неприємний запах з одягу, матраців чи меблів.
Інший, не менш ефективний, метод боротьби з неприємним запахом — харчова сода. Її потрібно додати до порошку під час прання.
Однак секрет свіжості рушників не тільки у пранні. Речі варто добре висушити, адже найменша вологість може стати причиною появи плісняви та затхлого запаху.
