logo_ukra

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Корисні поради Рушники більше не будуть смердіти: до порошку додайте секретний інгредієнт
commentss НОВИНИ Всі новини

Рушники більше не будуть смердіти: до порошку додайте секретний інгредієнт

Горілка та сода допоможуть видалити неприємний запах з рушників та іншого текстилю

23 вересня 2025, 14:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Навіть після ретельного прання рушники можуть зберігати неприємний запах. Це стається через те, що у волокнах тканин залишаються бактерії та можуть призводити до неприємного запаху. Щоб видалити його, можна скористатися ефективними способами.

Рушники більше не будуть смердіти: до порошку додайте секретний інгредієнт

Рушники. Ілюстративне фото

Про один спосіб розповіла користувачка TikTok на ім’я Babs, пише видання “ТСН”. Все, що потрібно для видалення запаху — це горілка та пульверизатор із дрібним розпиленням. Засіб потрібно рівномірно розпилити на рушник на відстані близько 45 см. Особливу увагу варто приділити найбільш схильним до появи запаху ділянкам.

“Секрет криється в тому, що горілка ефективно нейтралізує молекули, які викликають запах, залишаючи після себе відчуття чистоти. Експерти підтверджують, що горілка є чудовим дезінфікувальним засобом, який не тільки нейтралізує запахи, а й вбиває бактерії. Це ідеальний спосіб швидко освіжити рушники, не витрачаючи зайвий час та гроші на прання”, — пише видання. 

До того ж цей метод добре працює не тільки на рушниках — за допомогою горілки можна видалити неприємний запах з одягу, матраців чи меблів.

Інший, не менш ефективний, метод боротьби з неприємним запахом — харчова сода. Її потрібно додати до порошку під час прання. 

“Сода не тільки пом’якшує воду, роблячи мийні засоби ефективнішими, але й допомагає боротися з неприємними запахами, одночасно відбілюючи тканину”, — пише видання.

Однак секрет свіжості рушників не тільки у пранні. Речі варто добре висушити, адже найменша вологість може стати причиною появи плісняви та затхлого запаху. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які речі роблять будинок смердючим. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://tsn.ua/other/iak-vyvesty-nepryyemnyy-zapakh-z-rushnykiv-nespodivanyy-ta-efektyvnyy-layfhak-2915345.html
Теги:

Новини

Всі новини