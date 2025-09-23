Рушники більше не будуть смердіти: до порошку додайте секретний інгредієнт

Навіть після ретельного прання рушники можуть зберігати неприємний запах. Це стається через те, що у волокнах тканин залишаються бактерії та можуть призводити до неприємного запаху. Щоб видалити його, можна скористатися ефективними способами.

Рушники. Ілюстративне фото

Про один спосіб розповіла користувачка TikTok на ім’я Babs, пише видання “ТСН”. Все, що потрібно для видалення запаху — це горілка та пульверизатор із дрібним розпиленням. Засіб потрібно рівномірно розпилити на рушник на відстані близько 45 см. Особливу увагу варто приділити найбільш схильним до появи запаху ділянкам.

“Секрет криється в тому, що горілка ефективно нейтралізує молекули, які викликають запах, залишаючи після себе відчуття чистоти. Експерти підтверджують, що горілка є чудовим дезінфікувальним засобом, який не тільки нейтралізує запахи, а й вбиває бактерії. Це ідеальний спосіб швидко освіжити рушники, не витрачаючи зайвий час та гроші на прання”, — пише видання.

До того ж цей метод добре працює не тільки на рушниках — за допомогою горілки можна видалити неприємний запах з одягу, матраців чи меблів.

Інший, не менш ефективний, метод боротьби з неприємним запахом — харчова сода. Її потрібно додати до порошку під час прання.

“Сода не тільки пом’якшує воду, роблячи мийні засоби ефективнішими, але й допомагає боротися з неприємними запахами, одночасно відбілюючи тканину”, — пише видання.

Однак секрет свіжості рушників не тільки у пранні. Речі варто добре висушити, адже найменша вологість може стати причиною появи плісняви та затхлого запаху.

