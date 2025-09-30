logo

Одежда после стирки будет вонять, если вовремя не чистить стиральную машину
НОВОСТИ

Одежда после стирки будет вонять, если вовремя не чистить стиральную машину

Элементы стиральной машины, которые нужно чистить регулярно, чтобы одежда после стирки была свежей

30 сентября 2025, 14:31
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Одежда после стирки может иметь специфический запах плесени и затхлости. Причина этой проблемы кроется в несвоевременной очистке некоторых элементов стиральной машины.

Одежда после стирки будет вонять, если вовремя не чистить стиральную машину

Стирка. Иллюстративное фото

Многие части стиральной машины нуждаются в регулярной очистке, пишет издание Express. Если стиральную машину не чистить, то может образоваться плесень, а запах одежды после стирки будет затхлым. Отмечается, что плесень может образовываться на резиновом уплотнителе вокруг дверцы. Это повлияет и на состояние бытовой техники и будет создавать неприятный запах одежды. Кроме уплотнителя, требуют регулярной очистки отсек для порошка, барабан и фильтр стиральной машины.

Издание советует перед очисткой стиральной машины ознакомиться с инструкцией, ведь некоторые шаги могут отличаться в зависимости от модели.

Для очистки отсека для моющих средств требуется:

  • вынуть ящик

  • замочить ее в теплой мыльной воде

  • удалить остатки средства щеткой или губкой

  • перед повторной установкой промыть и высушить.

Чтобы очистить уплотнитель дверцы нужно:

  • протереть резиновую прокладку тканью, смоченной в растворе воды и уксуса 1:1

  • проверить наличие застрявшего мусора, волос или плесени

  • тщательно высушить.

Для очистки барабана требуется:

  • налить 2 стакана белого уксуса прямо в барабан

  • насыпать 1/4 стакана пищевой соды внутрь барабана

  • запустить самый горячий и длинный цикл стирки (без белья).

Чтобы очистить фильтр, нужно воспользоваться инструкцией к стиральной машине, ведь алгоритм действий может отличаться. Однако перед установкой необходимо промыть и высушить все снятые детали.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как убрать неприятный запах из полотенец.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/property/2113354/washing-machine-clean-mould
