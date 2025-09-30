Одежда после стирки будет вонять, если вовремя не чистить стиральную машину

Одежда после стирки может иметь специфический запах плесени и затхлости. Причина этой проблемы кроется в несвоевременной очистке некоторых элементов стиральной машины.

Стирка. Иллюстративное фото

Многие части стиральной машины нуждаются в регулярной очистке, пишет издание Express. Если стиральную машину не чистить, то может образоваться плесень, а запах одежды после стирки будет затхлым. Отмечается, что плесень может образовываться на резиновом уплотнителе вокруг дверцы. Это повлияет и на состояние бытовой техники и будет создавать неприятный запах одежды. Кроме уплотнителя, требуют регулярной очистки отсек для порошка, барабан и фильтр стиральной машины.

Издание советует перед очисткой стиральной машины ознакомиться с инструкцией, ведь некоторые шаги могут отличаться в зависимости от модели.

Для очистки отсека для моющих средств требуется:

вынуть ящик

замочить ее в теплой мыльной воде

удалить остатки средства щеткой или губкой

перед повторной установкой промыть и высушить.

Чтобы очистить уплотнитель дверцы нужно:

протереть резиновую прокладку тканью, смоченной в растворе воды и уксуса 1:1

проверить наличие застрявшего мусора, волос или плесени

тщательно высушить.

Для очистки барабана требуется:

налить 2 стакана белого уксуса прямо в барабан

насыпать 1/4 стакана пищевой соды внутрь барабана

запустить самый горячий и длинный цикл стирки (без белья).

Чтобы очистить фильтр, нужно воспользоваться инструкцией к стиральной машине, ведь алгоритм действий может отличаться. Однако перед установкой необходимо промыть и высушить все снятые детали.

