Одежда после стирки будет вонять, если вовремя не чистить стиральную машину

Одежда после стирки может иметь специфический запах плесени и затхлости. Причина этой проблемы кроется в несвоевременной очистке некоторых элементов стиральной машины.
Многие части стиральной машины нуждаются в регулярной очистке, пишет издание Express. Если стиральную машину не чистить, то может образоваться плесень, а запах одежды после стирки будет затхлым. Отмечается, что плесень может образовываться на резиновом уплотнителе вокруг дверцы. Это повлияет и на состояние бытовой техники и будет создавать неприятный запах одежды. Кроме уплотнителя, требуют регулярной очистки отсек для порошка, барабан и фильтр стиральной машины.
Издание советует перед очисткой стиральной машины ознакомиться с инструкцией, ведь некоторые шаги могут отличаться в зависимости от модели.
Для очистки отсека для моющих средств требуется:
вынуть ящик
замочить ее в теплой мыльной воде
удалить остатки средства щеткой или губкой
перед повторной установкой промыть и высушить.
Чтобы очистить уплотнитель дверцы нужно:
протереть резиновую прокладку тканью, смоченной в растворе воды и уксуса 1:1
проверить наличие застрявшего мусора, волос или плесени
тщательно высушить.
Для очистки барабана требуется:
налить 2 стакана белого уксуса прямо в барабан
насыпать 1/4 стакана пищевой соды внутрь барабана
запустить самый горячий и длинный цикл стирки (без белья).
Чтобы очистить фильтр, нужно воспользоваться инструкцией к стиральной машине, ведь алгоритм действий может отличаться. Однако перед установкой необходимо промыть и высушить все снятые детали.
